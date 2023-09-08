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    Молодые украинцы дадут бой немцам

    Германия (до 21 года) — Украина (до 21 года). Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2023 года

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    Даниил Сикан
    Германия (до 21 года) сыграет на своем поле с Украиной (до 21 года) в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 19:15 мск. Германия (до 21 года) — Украина (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Германия (до 21 года)

    Эта команда имеет крепкий по именам состав. Вот только выступление на последнем молодежном чемпионате Европы вряд ли назовешь успешным.

    Немцы умудрились не выйти из группы. Более того, Германия (до 21 года) замкнула турнирную таблицу своего квартета, набрав лишь один балл.

    В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Немцы уступили своим английским сверстникам (0:2).

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    Матчи с украинцами для команды традиционно складываются удачно. Все три поединка были выиграны, причем пропустили молодые немцы лишь один гол.

    Германия (до 21 года) наверняка постарается сыграть как можно агрессивнее в атаке. Молодой Бундестим постарается показать свою мощь.

    Украина (до 21 года)

    Молодые украинцы представляют собой грозную силу. Ряд игроков команды Руслана Ротаня уже на виду у сильных европейских клубов.

    На последнем молодежном европейском чемпионате «желто-синие» выступили прилично. Украина (до 21 года) дошла до полуфинала.

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    • А вот на матч с испанцами тогда откровенно не хватило сил и класса. Украинская молодежка уступила со счетом 1:5.

    Нынешнее поколение игроков «желто-синих» способно на многое. Даже при некоторой ротации Ротаню есть на кого рассчитывать.

    И уж точно Украина (до 21 года) постарается дать бой немцам. Тем паче, есть мотивация впервые обыграть столь сильного соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Германии (до 21 года) предлагают — 1.66.

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    На викторию Украины (до 21 года) дают — 5.71, ничья оценена — в 3.89.

    Украинцы имеют весьма крепкий состав, и наверняка максимально мотивированы дать бой немцам.

    Наш прогноз — Победа Украины (до 21 года) или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.32. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.18.

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    Германия (до 21 года) — Украина (до 21 года): прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 08.09.2023. Прогнозы на футбол. Молодые украинцы дадут бой немцам
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