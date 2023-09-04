«Сан-Паулу»
Эта команда находится в районе экватора турнирной таблице. Сейчас она занимает скромное 11 место, сражаясь за попадание в Южноамериканский кубок.
«Сан-Паулу» побеждает лишь в каждом третьем своем поединке чемпионата. 7 викторий в 21 матче — явно мало для столь амбициозного клуба.
В предыдущем своем поединке команда прошла в полуфинал Южноамериканского кубка. В серии пенальти «Сан-Паулу» обыграл эквадорский ЛДУ Кито.
А вот до того «Сан-Паулу» потерпел поражение в чемпионате Бразилии. Команда уступила скромной «Америке МГ» (1:2).
Вот только матчи с «Коритибой» для «Сан-Паулу» традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при четырех ничьих.
«Коритиба»
Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Коритиба» пребывает на предпоследнем 19 месте турнирной таблицы.
Отставание от спасительной 16 позиции измеряется 7 очками. Да и пропускает «Коритиба» слишком часто: 42 мяча в 21 матче.
Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Коритиба» по всем статьям уступила «Форталезе» (1:3).
До того команда проиграла еще и «Фламенго» (2:3). Да и серия из пяти поражений подряд явно не идет в плюс гостям.
И уж точно «Коритиба» постарается разжиться очками. Вот только слабая оборона и проблемы в области психологии станут серьезной помехой.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.45.
На викторию «Коритибы» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.40.
Наш прогноз — Фора «Сан-Паулу» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.