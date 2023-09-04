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    «Сан-Паулу» уверенно одолеет «Коритибу»

    «Сан-Паулу» — «Коритиба». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Паулу» — «Коритиба»
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    «Сан-Паулу»
    «Сан-Паулу» сыграет на своем поле с «Коритибой» в рамках 22-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 02:30 мск. «Сан-Паулу» — «Коритиба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Сентября 2023 года
    Сан-Паулу
  • Сан-Паулу
    •  Сан-Паулу 02:30 Куритиба Куритиба
  • Бразилия. Серия А
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    «Сан-Паулу»

    Эта команда находится в районе экватора турнирной таблице. Сейчас она занимает скромное 11 место, сражаясь за попадание в Южноамериканский кубок.

    «Сан-Паулу» побеждает лишь в каждом третьем своем поединке чемпионата. 7 викторий в 21 матче — явно мало для столь амбициозного клуба.

    В предыдущем своем поединке команда прошла в полуфинал Южноамериканского кубка. В серии пенальти «Сан-Паулу» обыграл эквадорский ЛДУ Кито.

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    А вот до того «Сан-Паулу» потерпел поражение в чемпионате Бразилии. Команда уступила скромной «Америке МГ» (1:2).

    Вот только матчи с «Коритибой» для «Сан-Паулу» традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при четырех ничьих.

    «Коритиба»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Коритиба» пребывает на предпоследнем 19 месте турнирной таблицы.

    Отставание от спасительной 16 позиции измеряется 7 очками. Да и пропускает «Коритиба» слишком часто: 42 мяча в 21 матче.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Коритиба» по всем статьям уступила «Форталезе» (1:3).

    До того команда проиграла еще и «Фламенго» (2:3). Да и серия из пяти поражений подряд явно не идет в плюс гостям.

    И уж точно «Коритиба» постарается разжиться очками. Вот только слабая оборона и проблемы в области психологии станут серьезной помехой.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.45.

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    На викторию «Коритибы» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.40.

    Хозяева явно сильнее одного из аутсайдеров, что наверняка докажут на поле «Морумби».

    Наш прогноз — Фора «Сан-Паулу» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.

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    «Сан-Паулу» — «Коритиба»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на футбол. «Сан-Паулу» уверенно одолеет «Коритибу»
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