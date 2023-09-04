«Сан-Паулу» сыграет на своем поле с «Коритибой» в рамках 22-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 02:30 мск. «Сан-Паулу» — «Коритиба»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Паулу»

Эта команда находится в районе экватора турнирной таблице. Сейчас она занимает скромное 11 место, сражаясь за попадание в Южноамериканский кубок.

«Сан-Паулу» побеждает лишь в каждом третьем своем поединке чемпионата. 7 викторий в 21 матче — явно мало для столь амбициозного клуба.

В предыдущем своем поединке команда прошла в полуфинал Южноамериканского кубка. В серии пенальти «Сан-Паулу» обыграл эквадорский ЛДУ Кито.

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А вот до того «Сан-Паулу» потерпел поражение в чемпионате Бразилии. Команда уступила скромной «Америке МГ» (1:2).

Вот только матчи с «Коритибой» для «Сан-Паулу» традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных поединков выигран лишь один при четырех ничьих.

«Коритиба»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Коритиба» пребывает на предпоследнем 19 месте турнирной таблицы.

Отставание от спасительной 16 позиции измеряется 7 очками. Да и пропускает «Коритиба» слишком часто: 42 мяча в 21 матче.

Минувший тур чемпионата команда провела неудачно. «Коритиба» по всем статьям уступила «Форталезе» (1:3).

До того команда проиграла еще и «Фламенго» (2:3). Да и серия из пяти поражений подряд явно не идет в плюс гостям.

И уж точно «Коритиба» постарается разжиться очками. Вот только слабая оборона и проблемы в области психологии станут серьезной помехой.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Сан-Паулу» предлагают — 1.45.

На викторию «Коритибы» дают — 7.30, ничья оценена — в 4.40.

Хозяева явно сильнее одного из аутсайдеров , что наверняка докажут на поле «Морумби».

Наш прогноз — Фора «Сан-Паулу» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.26. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.