«Родина» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 8-го тура Первой лиги России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:30 мск. «Родина» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Родина»

Команда является крепким середняком в Первой лиге, которая может удивить в любом матче чемпионата. «Родина» занимает 11-е место в таблице с 9-ю очками в активе.

Несмотря на невысокое место в таблице чемпионата, за 7 матчей в нынешнем сезоне «Родина» проиграла только «Химкам» (0:2) и «Алании» (1:2), трижды сыграла вничью и дважды победила.

Коэффициенты матча Родина — Торпедо 1X2Новым игрокам 2.453.302.95Бонус$9500

В последнем туре команда в гостях разгромила «Нефтехимик» (4:1), забив по 2 гола в каждом тайме. К тому же, «Родина» позволила нанести нижнекамцам только один удар в створ ворот.

Прогнозы на ФНЛ

Предстоящий матч для команды будет настоящим испытанием, ведь «Родина» проиграла два матча именно лидерам Первой лиге, коим и является «Торпедо». Помогут ли команде родные стены?

В нынешнем сезоне «Родина» успела провести 3 матча на своем поле, по разу проиграла, выиграла и сыграла вничью.

«Торпедо»

Команда занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Торпедо» отстает от 2-й строчки на 5 баллов. Именно 1-е и 2-е место позволят напрямую попасть в РПЛ.

Команда Жозепа Клотета не отличается результативностью, забив 8 голов за 7 матчей в нынешнем сезоне, когда у условной «Родины» 11 мячей. Несмотря на это, «Торпедо» хорош у своих ворот, пропустив всего 7 голов за 7 матчей в сезоне.

В последних 2-х турах «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» (2:1) и сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), сравняв счет на 55 минуте встречи. Команде не свойственно играть в атакующий футбол, но «Родина» хороша в атаке.

Команды еще не встречались между собой, но ясно одно, что силы у коллективов примерно равны. Стоит отметить, что «Торпедо» сыграло 3 матча в гостях. Команда по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Родины» предлагают поставить за 2.45.

На викторию «Торпедо» дают 2.95, ничья оценена в 3.30.

Обе команды только набирают обороты и, в основном, играют осторожно. Можно предположить, что матч не будет результативным.

Наш прогноз — Ничья в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.75.