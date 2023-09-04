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    Команды не забьют много голов

    «Родина» — «Торпедо». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Первая лига, 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Торпедо»
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    «Торпедо»
    «Родина» сыграет на своем поле с «Торпедо» в рамках 8-го тура Первой лиги России. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 19:30 мск. «Родина» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 04 Сентября 2023 года
    Родина
  • Москва
    •  Родина 19:30 Торпедо Торпедо
  • Москва
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    «Родина»

    Команда является крепким середняком в Первой лиге, которая может удивить в любом матче чемпионата. «Родина» занимает 11-е место в таблице с 9-ю очками в активе.

    Несмотря на невысокое место в таблице чемпионата, за 7 матчей в нынешнем сезоне «Родина» проиграла только «Химкам» (0:2) и «Алании» (1:2), трижды сыграла вничью и дважды победила.

    Коэффициенты матча Родина — Торпедо

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    В последнем туре команда в гостях разгромила «Нефтехимик» (4:1), забив по 2 гола в каждом тайме. К тому же, «Родина» позволила нанести нижнекамцам только один удар в створ ворот.

    Прогнозы на ФНЛ

    Предстоящий матч для команды будет настоящим испытанием, ведь «Родина» проиграла два матча именно лидерам Первой лиге, коим и является «Торпедо». Помогут ли команде родные стены?

    В нынешнем сезоне «Родина» успела провести 3 матча на своем поле, по разу проиграла, выиграла и сыграла вничью.

    «Торпедо»

    Команда занимает 6-е место в таблице Первой лиги с 11-ю очками в активе. «Торпедо» отстает от 2-й строчки на 5 баллов. Именно 1-е и 2-е место позволят напрямую попасть в РПЛ.

    Команда Жозепа Клотета не отличается результативностью, забив 8 голов за 7 матчей в нынешнем сезоне, когда у условной «Родины» 11 мячей. Несмотря на это, «Торпедо» хорош у своих ворот, пропустив всего 7 голов за 7 матчей в сезоне.

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    • В последних 2-х турах «Торпедо» обыграло «Нефтехимик» (2:1) и сыграло вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), сравняв счет на 55 минуте встречи. Команде не свойственно играть в атакующий футбол, но «Родина» хороша в атаке.

    Команды еще не встречались между собой, но ясно одно, что силы у коллективов примерно равны. Стоит отметить, что «Торпедо» сыграло 3 матча в гостях. Команда по разу выиграла, проиграла и сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Родины» предлагают поставить за 2.45.

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    На викторию «Торпедо» дают 2.95, ничья оценена в 3.30.

    Обе команды только набирают обороты и, в основном, играют осторожно. Можно предположить, что матч не будет результативным.

    Наш прогноз — Ничья в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.75.

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    «Родина» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на футбол. Команды не забьют много голов
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