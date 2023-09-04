«Бока Хуниорс»
Эта команда начал турнир не столь успешно. Сейчас она находится на 7 месте, набрав только 3 очка в двух матчах.
«Бока Хуниорс» в последних матчах выглядит не лучшим образом. Вот уже на протяжении трех поединков команда не знает радости побед.
В предыдущем поединке Кубка Профессиональной лиги команда проиграла. «Бока Хуниорс» на выезде минимально уступила «Сармьенто Жунин» (0:1).
После того команда прошла в полуфинал Кубка Либертадорес. В серии послематчевых пенальти был обыгран «Расинг».
Хозяева «Бомбонеры» явно намерены улучшить свое турнирное положение. Так что «Бока Хуниорс» уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.
«Тигре»
Эта команда стартовала в турнире крайне неудачно. «Тигре» потерпел два поражения в двух стартовых турах.
Причем команде удалось забить всего лишь 1 мяч. В свои же ворота «Тигре» пропустил уже 4 раза.
В своем последнем поединке команда проиграла. «Тигре» в родных стенах не сумел сдержать атаки «Расинга» (1:2).
До того команда уступила еще и «Сармьенто Жунин» (0:2). Да и игру, показанную «Тигре» в этих матчах, вряд ли можно назвать яркой.
И уж точно «Тигре» постарается дать бой столь сильному оппоненту. Правда, последний успех в поединке с «Бокой» случился еще 4 года назад.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.90.
На викторию «Тигре» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.42.
Хозяева
Наш прогноз — Победа «Бока Хуниорс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.