«Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Тигре» в рамках 3-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 00:30 мск. «Бока Хуниорс» — «Тигре»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бока Хуниорс»

Эта команда начал турнир не столь успешно. Сейчас она находится на 7 месте, набрав только 3 очка в двух матчах.

«Бока Хуниорс» в последних матчах выглядит не лучшим образом. Вот уже на протяжении трех поединков команда не знает радости побед.

В предыдущем поединке Кубка Профессиональной лиги команда проиграла. «Бока Хуниорс» на выезде минимально уступила «Сармьенто Жунин» (0:1).

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После того команда прошла в полуфинал Кубка Либертадорес. В серии послематчевых пенальти был обыгран «Расинг».

Хозяева «Бомбонеры» явно намерены улучшить свое турнирное положение. Так что «Бока Хуниорс» уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

«Тигре»

Эта команда стартовала в турнире крайне неудачно. «Тигре» потерпел два поражения в двух стартовых турах.

Причем команде удалось забить всего лишь 1 мяч. В свои же ворота «Тигре» пропустил уже 4 раза.

В своем последнем поединке команда проиграла. «Тигре» в родных стенах не сумел сдержать атаки «Расинга» (1:2).

До того команда уступила еще и «Сармьенто Жунин» (0:2). Да и игру, показанную «Тигре» в этих матчах, вряд ли можно назвать яркой.

И уж точно «Тигре» постарается дать бой столь сильному оппоненту. Правда, последний успех в поединке с «Бокой» случился еще 4 года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.90.

На викторию «Тигре» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.42.

Хозяева мотивированы побороться за самые высокие места , и наверняка начнут встречу с активных атак.

Наш прогноз — Победа «Бока Хуниорс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.