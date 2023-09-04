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    «Бока Хуниорс» быстро возьмет свое

    «Бока Хуниорс» — «Тигре». Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Кубок Профессиональной лиги, 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Тигре»
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    «Бока Хуниорс»
    «Бока Хуниорс» сыграет на своем поле с «Тигре» в рамках 3-го тура Кубка Профессиональной лиги Аргентины. Матч пройдет 4 сентября, начало — в 00:30 мск. «Бока Хуниорс» — «Тигре»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бока Хуниорс»

    Эта команда начал турнир не столь успешно. Сейчас она находится на 7 месте, набрав только 3 очка в двух матчах.

    «Бока Хуниорс» в последних матчах выглядит не лучшим образом. Вот уже на протяжении трех поединков команда не знает радости побед.

    В предыдущем поединке Кубка Профессиональной лиги команда проиграла. «Бока Хуниорс» на выезде минимально уступила «Сармьенто Жунин» (0:1).

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    После того команда прошла в полуфинал Кубка Либертадорес. В серии послематчевых пенальти был обыгран «Расинг».

    Хозяева «Бомбонеры» явно намерены улучшить свое турнирное положение. Так что «Бока Хуниорс» уж точно будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Тигре»

    Эта команда стартовала в турнире крайне неудачно. «Тигре» потерпел два поражения в двух стартовых турах.

    Причем команде удалось забить всего лишь 1 мяч. В свои же ворота «Тигре» пропустил уже 4 раза.

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    • В своем последнем поединке команда проиграла. «Тигре» в родных стенах не сумел сдержать атаки «Расинга» (1:2).

    До того команда уступила еще и «Сармьенто Жунин» (0:2). Да и игру, показанную «Тигре» в этих матчах, вряд ли можно назвать яркой.

    И уж точно «Тигре» постарается дать бой столь сильному оппоненту. Правда, последний успех в поединке с «Бокой» случился еще 4 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Тигре» дают — 4.25, ничья оценена — в 3.42.

    Хозяева мотивированы побороться за самые высокие места, и наверняка начнут встречу с активных атак.

    Наш прогноз — Победа «Бока Хуниорс» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.

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    «Бока Хуниорс» — «Тигре»: прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» быстро возьмет свое
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