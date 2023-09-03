«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона» в четвертом туре чемпионата Англии. Матч пройдет 3 сентября, начало — в 16:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» начал сезон с гостевой победы над «Шеффилд Юнайтед» — 1:0. Но затем лондонцы потерпели домашнее поражение от «Арсенала» — 0:1.

В третьем туре клуб разошелся миром с «Брентфордом» (1:1) на выезде. После чего он обыграл «Плимут» (4:2) во втором раунде Кубка Лиги.

В прошедшем сезоне «Кристал Пэлас» потерпел лишь пять поражений в 19-ти домашних матчах в рамках АПЛ.

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Коллектив потерпел одно поражение в пяти последних поединках при трех победах и одной ничьей, так что у него неплохие шансы на успех.

«Вулверхэмптон»

Команда стартовала в чемпионате явно не лучшим образом. «Волки» занимают 15 место в турнирной таблице АПЛ. Правда, клуб вышел в третий раунд Кубка Лиги.

По всей вероятности, «Вулверхэмптону» вновь предстоит борьба за выживание. Да и проблемы с реализацией никуда не подевались.

Предыдущий тур чемпионата команда провела продуктивно. «Вулверхэмптон» на выезде минимально переиграл «Эвертон» (1:0).

Коллектив в девяти последних поединках потерпел два поражения при пяти победах и двух ничьих, так что гости вполне способны увезти очки домой.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Кристал Пэлас», коэффициент на победу которого равен 1,93. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 4,16, ничья — в 3,54.

В трех из четырех последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,81.

Еще один вариант ставки — «Кристал Пэлас» выиграет за 1,93, ведь хозяева — фаворит матча.