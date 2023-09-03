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    Нас ждет голевой обмен?

    «Альбасете» — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Испании, 1 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Альбасете» — «Вальядолид»
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    «Вальядолид»
    В пятницу, 1 сентября, в 4-м туре испанской Сегунды «Альбасете» в родных стенах сразится с «Вальядолидом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Альбасете» — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 03 Сентября 2023 года
    Альбасете
  • Испания. Сегунда
    •  Альбасете 20:30 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Альбасете»

    «Альбасете» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал на шестой позиции в таблице и благодаря этому получил право играть в стыках за повышение в классе.

    И в этих матчах на первой же стадии «сырники» были дважды обыграны «Леванте» (1:3 и 0:3), и отложили мечты о выходе в элиту испанского футбола минимум на сезон.

    При подготовке к новому первенству команда провела шесть спаррингов, проиграв в них четыре раза и дважды победив. Первенство же она начала неудачно и пока не выиграла ни одного матча из трех.

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    В первых двух турах этого розыгрыша Сегунды «Альбасете» на своем поле поделил очки с «Эспаньолом» 1:1 и «Аморебьетой» 2:2, а затем проиграл на выезде «Леганесу» со счетом 0:2.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Причем понижение в классе команда оформила лишь в заключительном туре, не справившись дома с конкурентом «Хетафе» 0:0.

    Летом «фиолетово-белые» провели пять контрольных встреч, выиграв два из них при двух фиаско и одной мировой. В трансферное окно они продали несколько своих ведущих футболистов, а приобрела команда всего лишь свободных агентов.

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  • 28/08/2023

    • На старте Сегунды «пусела» на своем поле одолела со счетом 2:0 хихионский «Спортинг», после чего проиграла два матча подряд — 0:1 в гостях «Сарагосе» и 0:2 дома «Алькоркону».

    Последний раз между собой эти клубы встречались в сезоне 2017/18. И тогда в рамках Сегунды они обменялись результативными домашними викториями — 2:1 и 2:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Альбасете» предлагают — 2.62.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.10.

    Так как обе команды неудачно начали сезон, то они наверняка будут настроены порадовать своих фанов и точно отсиживаться в обороне не будут.

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    «Альбасете» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 01.09.2023. Прогнозы на футбол. Нас ждет голевой обмен?
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