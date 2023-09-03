«Альбасете»
«Альбасете» в прошлом розыгрыше Сегунды финишировал на шестой позиции в таблице и благодаря этому получил право играть в стыках за повышение в классе.
И в этих матчах на первой же стадии «сырники» были дважды обыграны «Леванте» (1:3 и 0:3), и отложили мечты о выходе в элиту испанского футбола минимум на сезон.
При подготовке к новому первенству команда провела шесть спаррингов, проиграв в них четыре раза и дважды победив. Первенство же она начала неудачно и пока не выиграла ни одного матча из трех.
В первых двух турах этого розыгрыша Сегунды «Альбасете» на своем поле поделил очки с «Эспаньолом» 1:1 и «Аморебьетой» 2:2, а затем проиграл на выезде «Леганесу» со счетом 0:2.
«Вальядолид»
«Вальядолид» по итогам прошлого сезона вылетел из Примеры. Причем понижение в классе команда оформила лишь в заключительном туре, не справившись дома с конкурентом «Хетафе» 0:0.
Летом «фиолетово-белые» провели пять контрольных встреч, выиграв два из них при двух фиаско и одной мировой. В трансферное окно они продали несколько своих ведущих футболистов, а приобрела команда всего лишь свободных агентов.
На старте Сегунды «пусела» на своем поле одолела со счетом 2:0 хихионский «Спортинг», после чего проиграла два матча подряд — 0:1 в гостях «Сарагосе» и 0:2 дома «Алькоркону».
Последний раз между собой эти клубы встречались в сезоне 2017/18. И тогда в рамках Сегунды они обменялись результативными домашними викториями — 2:1 и 2:3.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Альбасете» предлагают — 2.62.
На викторию «Вальядолида» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.10.
Так как обе команды неудачно начали сезон, то они наверняка будут настроены порадовать своих фанов и точно отсиживаться в обороне не будут.