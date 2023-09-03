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    «Акрон» — «Черноморец» Нв. Ставка (к. 3.44) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Черноморец» Нв
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    «Акрон»
    «Акрон» сыграет на своем поле с «Черноморцем» Нв в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 15:00 мск. «Акрон» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Сентября 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 15:00 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
    •

    «Акрон»

    Эта команда сражается за выход в элитный дивизион. На текущий момент «Акрон» пребывает на 4 месте в турнирной таблице первого дивизиона.

    Тольяттинцы весьма агрессивны в атаке. В 7 поединках команда настреляла уже 14 мячей, что является лучшим результатом в лиге.

    В своем последнем поединке «Акрон» потерпел обидную неудачу. Дома команда сенсационно уступила «Тюмени» (1:2).

    Прогнозы на ФНЛ

    Причем до того «Акрон» не смог переиграть «Ленинградец» (1:1). Да и в Хабаровске тольяттинцы уступили с минимальным счетом.

    Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Тольяттинцы мотивированы прервать трехматчевую серию без побед.

    «Черноморец» Нв

    «Черноморец» Нв сейчас занимает 14 место в турнирной таблице. Причем гандикап от зоны вылета составляет 5 очков.

    Команда имеет средние показатели. Чего только стоит ничейный синдром, захвативший «моряков»: 6 паритетов в 7 матчах.

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  • Вчера

    • В минувшем туре чемпионата «Черноморец» Нв снова расписал мировую. На сей раз команда Константина Зырянова разделила очки с КАМАЗом (0:0).

    До того команда расписала сухую мировую еще и со «СКА-Хабаровск». Отрадно только, что новороссийский клуб не знает горечи поражений.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одному из лидеров. «Моряки» уж точно не будут отсиживаться в обороне.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.90.

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    На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.95, ничья оценена — в 3.44.

    «Акрон» сейчас демонстрирует не лучшие результаты, да и «моряки» явно не лыком шиты.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.

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    «Акрон» — «Черноморец» Нв: прогноз, ставка (3.44), статистика, коэффициенты матча 03.09.2023. Прогнозы на футбол. В Жигулевске не будет победителя?
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