«Акрон»
Эта команда сражается за выход в элитный дивизион. На текущий момент «Акрон» пребывает на 4 месте в турнирной таблице первого дивизиона.
Тольяттинцы весьма агрессивны в атаке. В 7 поединках команда настреляла уже 14 мячей, что является лучшим результатом в лиге.
В своем последнем поединке «Акрон» потерпел обидную неудачу. Дома команда сенсационно уступила «Тюмени» (1:2).
Причем до того «Акрон» не смог переиграть «Ленинградец» (1:1). Да и в Хабаровске тольяттинцы уступили с минимальным счетом.
Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Тольяттинцы мотивированы прервать трехматчевую серию без побед.
«Черноморец» Нв
«Черноморец» Нв сейчас занимает 14 место в турнирной таблице. Причем гандикап от зоны вылета составляет 5 очков.
Команда имеет средние показатели. Чего только стоит ничейный синдром, захвативший «моряков»: 6 паритетов в 7 матчах.
В минувшем туре чемпионата «Черноморец» Нв снова расписал мировую. На сей раз команда Константина Зырянова разделила очки с КАМАЗом (0:0).
До того команда расписала сухую мировую еще и со «СКА-Хабаровск». Отрадно только, что новороссийский клуб не знает горечи поражений.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются дать бой одному из лидеров. «Моряки» уж точно не будут отсиживаться в обороне.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Акрона» предлагают — 1.90.
На викторию «Черноморца» Нв дают — 3.95, ничья оценена — в 3.44.
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.44. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.13.