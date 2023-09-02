«Химки» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 18:00 мск. «Химки» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Химки»

Эта команда максимально мотивирована за год вернуться в РПЛ. На текущий момент «Химки» пребывают на 9 месте в турнирной таблице.

Правда, с результативностью у подмосковного клуба дела обстоят не столь успешно. В 7 матчах первенства забито всего лишь 7 мячей.

Коэффициенты матча Химки — Кубань 1X2Новым игрокам 1.803.305.10Бонус$9500

В своем последнем поединке «Химки» снова потеряли очки. Дома команда Андрея Талалаева расписала сухую мировую с «Волгарем».

Прогнозы на ФНЛ

Причем до того «Химки» минимально уступили «Соколу». А вот с «Родиной» подопечные Талалаева справились на ура (2:0).

Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Терять драгоценные очки в матче с одним из аутсайдеров — явно непозволительная роскошь.

«Кубань»

«Кубань» сейчас занимает 16 место в турнирной таблице. Причем отставание от спасительной 15 позиции измеряется тремя очками.

Команда Александра Григоряна забивает с огромной натугой. В 7 первых матчах первенства кубанцы наколотили всего 3 мяча.

В минувшем туре чемпионата «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы дома минимально уступили «Алании».

До того команда также минимально уступила «Шиннику». Да и вообще, безголевая серия возросла до трех поединков.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются разжиться очками. Команде Григоряна отступать дальше некуда.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.74.

На викторию «Кубани» дают — 4.57, ничья оценена — в 3.62.

«Химки» крайне нестабильны, тогда как команда Григоряна потенциально способна подняться в таблице .

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.46.