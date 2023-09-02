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    В Химках будут забивать

    «Химки» — «Кубань». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 сентября 2023 года

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    «Химки»
    «Химки» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 8-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 18:00 мск. «Химки» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 02 Сентября 2023 года
    Химки
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    •  Химки 18:00 Кубань Кубань
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    «Химки»

    Эта команда максимально мотивирована за год вернуться в РПЛ. На текущий момент «Химки» пребывают на 9 месте в турнирной таблице.

    Правда, с результативностью у подмосковного клуба дела обстоят не столь успешно. В 7 матчах первенства забито всего лишь 7 мячей.

    Коэффициенты матча Химки — Кубань

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    В своем последнем поединке «Химки» снова потеряли очки. Дома команда Андрея Талалаева расписала сухую мировую с «Волгарем».

    Прогнозы на ФНЛ

    Причем до того «Химки» минимально уступили «Соколу». А вот с «Родиной» подопечные Талалаева справились на ура (2:0).

    Наверняка в этом поединке хозяева будут активно атаковать. Терять драгоценные очки в матче с одним из аутсайдеров — явно непозволительная роскошь.

    «Кубань»

    «Кубань» сейчас занимает 16 место в турнирной таблице. Причем отставание от спасительной 15 позиции измеряется тремя очками.

    Команда Александра Григоряна забивает с огромной натугой. В 7 первых матчах первенства кубанцы наколотили всего 3 мяча.

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    • В минувшем туре чемпионата «Кубань» снова потерпела поражение. Краснодарцы дома минимально уступили «Алании».

    До того команда также минимально уступила «Шиннику». Да и вообще, безголевая серия возросла до трех поединков.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются разжиться очками. Команде Григоряна отступать дальше некуда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Химок» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Кубани» дают — 4.57, ничья оценена — в 3.62.

    «Химки» крайне нестабильны, тогда как команда Григоряна потенциально способна подняться в таблице.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.46.

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