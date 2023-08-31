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    «Хеккен» уступит в Шотландии?

    «Абердин» — «Хеккен». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, квалификация Лиги Европы, 31 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Абердин» — «Хеккен»
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    «Хеккен»
    «Абердин» сыграет на своем поле с «Хеккеном» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Абердин» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 31 Августа 2023 года
    Абердин
  • Лига Европы. Квалификация
    •  Абердин 21:45 Хеккен Хеккен
  • Гётеборг
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    «Абердин»

    Эта команда не столь ярко стартовала в своем чемпионате. «Абердин» в 3 матчах разжился лишь двумя турнирными пунктами.

    В 3 сыгранных поединках команда забила 3 мяча. А вот в свои ворота «Абердин» пропустил 5 мячей.

    Коэффициенты матча Абердин — Хеккен

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  • 2.653.652.50Бонус$9500
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    В первом поединке с «Хеккеном» шотландцы добились неплохого для себя результата. Соперники расписали боевую мировую (2:2).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После того «Абердин» с таким же счетом разошелся миром с «Сент-Мирреном» в рамках чемпионата Шотландии. Да и серия из трех матчей без поражений явно пойдет в плюс в психологическом плане.

    В родных стенах шотландцы явно будут активно атаковать. «Абердин» — опытный еврокубковый боец, к тому же неплохо играет дома.

    «Хеккен»

    Эта команда весьма неплохо выступает в своем чемпионате. «Хеккен» сражается за чемпионский титул, находясь ныне на 3 месте.

    Отставание от лидера составляет 4 очка. Да и атака у команды сильнейшая в лиге: 52 забитых мяча в 21 матче.

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  • 28/08/2023

    • В предыдущем туре своего чемпионата «Хеккен» откровенно провалился. Команда по всем статьям уступила «Гетеборгу» (2:4).

    Вызывает вопросы игра команды в обороне. В последних поединках она слишком часто дает результативные сбои.

    Наверняка шведы не собираются отсиживаться в тылах. «Хеккен» постарается использовать свое преимущество в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Абердина» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.50.

    Фактор своего поля и немалый еврокубковый опыт станут союзниками успеха шотландцев.

    Наш прогноз — Победа «Абердина». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.

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    «Абердин» — «Хеккен»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 31.08.2023. Прогнозы на футбол. «Хеккен» уступит в Шотландии?
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