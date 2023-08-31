«Абердин»
Эта команда не столь ярко стартовала в своем чемпионате. «Абердин» в 3 матчах разжился лишь двумя турнирными пунктами.
В 3 сыгранных поединках команда забила 3 мяча. А вот в свои ворота «Абердин» пропустил 5 мячей.
Коэффициенты матча Абердин — Хеккен
В первом поединке с «Хеккеном» шотландцы добились неплохого для себя результата. Соперники расписали боевую мировую (2:2).
После того «Абердин» с таким же счетом разошелся миром с «Сент-Мирреном» в рамках чемпионата Шотландии. Да и серия из трех матчей без поражений явно пойдет в плюс в психологическом плане.
В родных стенах шотландцы явно будут активно атаковать. «Абердин» — опытный еврокубковый боец, к тому же неплохо играет дома.
«Хеккен»
Эта команда весьма неплохо выступает в своем чемпионате. «Хеккен» сражается за чемпионский титул, находясь ныне на 3 месте.
Отставание от лидера составляет 4 очка. Да и атака у команды сильнейшая в лиге: 52 забитых мяча в 21 матче.
В предыдущем туре своего чемпионата «Хеккен» откровенно провалился. Команда по всем статьям уступила «Гетеборгу» (2:4).
Вызывает вопросы игра команды в обороне. В последних поединках она слишком часто дает результативные сбои.
Наверняка шведы не собираются отсиживаться в тылах. «Хеккен» постарается использовать свое преимущество в атаке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 2.55.
На викторию «Абердина» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Победа «Абердина». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.