«Абердин» сыграет на своем поле с «Хеккеном» в рамках финала квалификации Лиги Европы. Матч пройдет 31 августа, начало — в 21:45 мск. «Абердин» — «Хеккен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Абердин»

Эта команда не столь ярко стартовала в своем чемпионате. «Абердин» в 3 матчах разжился лишь двумя турнирными пунктами.

В 3 сыгранных поединках команда забила 3 мяча. А вот в свои ворота «Абердин» пропустил 5 мячей.

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В первом поединке с «Хеккеном» шотландцы добились неплохого для себя результата. Соперники расписали боевую мировую (2:2).

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После того «Абердин» с таким же счетом разошелся миром с «Сент-Мирреном» в рамках чемпионата Шотландии. Да и серия из трех матчей без поражений явно пойдет в плюс в психологическом плане.

В родных стенах шотландцы явно будут активно атаковать. «Абердин» — опытный еврокубковый боец, к тому же неплохо играет дома.

«Хеккен»

Эта команда весьма неплохо выступает в своем чемпионате. «Хеккен» сражается за чемпионский титул, находясь ныне на 3 месте.

Отставание от лидера составляет 4 очка. Да и атака у команды сильнейшая в лиге: 52 забитых мяча в 21 матче.

В предыдущем туре своего чемпионата «Хеккен» откровенно провалился. Команда по всем статьям уступила «Гетеборгу» (2:4).

Вызывает вопросы игра команды в обороне. В последних поединках она слишком часто дает результативные сбои.

Наверняка шведы не собираются отсиживаться в тылах. «Хеккен» постарается использовать свое преимущество в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хеккена» предлагают — 2.55.

На викторию «Абердина» дают — 2.60, ничья оценена — в 3.50.

Фактор своего поля и немалый еврокубковый опыт станут союзниками успеха шотландцев.

Наш прогноз — Победа «Абердина». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.25.