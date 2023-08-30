АЕК
В первом матче на выезде АЕК потерпел поражение со счетом 0:1. Посему теперь ему нужно побеждать с разницей в два гола, чтобы выйти в групповой раунд Лиги чемпионов.
Афиняне ранее прошли одну стадию квалификации Лиги чемпионов. Греки при трагических обстоятельствах смерти своего фаната в стычке прошли «Динамо» Загреб, одержав одну победу 2:1 и сыграв вничью 1:1.
Коэффициенты матча АЕК Афины — Антверпен
Аккурат перед ответной игрой против «Антверпена» афиняне стартовали в чемпионате Греции. На своем поле «Двуглавые орлы» сыграли вничью с «Пансерраикосом» с результатом 1:1.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка при двух ничьих и одном поражении, так что его форма не сулит ему хорошие шансы на успех.
«Антверпен»
Победа со счетом 1:0 на своем поле в первом матче позволяет «Антверпену» подойти к ответной игре с небольшим гандикапом. Поэтому ему хватит и ничьей, чтобы выйти в групповой раунд.
По итогам прошлого сезона он неожиданно стал чемпионом Бельгии. Клуб всего лишь на один балл опередил конкурента «Генка», который стал вторым.
В новой кампании бельгийского чемпионата клуб уже провел четыре матча. В его активе семь очков после двух побед, одной ничьей и одного поражения.
Коллектив потерпел одно поражение в семи последних поединках во всех турнирах при пяти победах и одной ничьей, и ни разу не уступил в трех последних играх, что говорит о неплохой форме хозяев.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом АЕК, коэффициент на победу которого равен 1,85. Успех «Антверпена» оценивается в 4,33, ничья — в 3,79.
В трех последних матчах хозяева не выиграли
Поэтому наши прогноз и ставка — «Антверпен» не проиграет за 2,01.
Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,92, ведь в шести из семи последних матчей гостей было забито меньше 2,5 голов.