«Супер Нова»
Эта команда довольно откровенно проваливает нынешний чемпионат. «Супер Нову» уже вряд ли что-то спасет от вылета из элиты.
В 26 матчах команда набрала всего лишь 8 очков. Да и разница мячей (-59) говорит об огромных проблемах в обороне.
Коэффициенты матча Супер Нова — Лиепая
В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Супер Нова» пропустила пять сухих мячей от РФШ.
До того команда уступила еще и «Риге» (1:5). Впрочем, тягаться с лидерами «Супер Нове» абсолютно не по зубам.
«Супер Нова» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Пока есть шансы на выживание, за них нужно цепляться.
«Лиепая»
Лиепайцы сражаются за медали чемпионата. Вот и на данный момент команда пребывает на 3 строчке турнирной таблице.
Правда, отрыв от идущей следом «Валмиеры» минимальный. К тому же у «Лиепаи» еще и на один сыгранный матч больше.
Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неплохо. «Лиепая» сумела одолеть «Даугавпилс» (2:1).
Прошли лиепайцы и в полуфинал Кубка Латвии. Команда легко и непринужденно переиграла «Бейтар» (7:0).
И уж точно «Лиепая» постарается добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера команде точно по силам.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лиепаи» предлагают — 1.23.
На викторию «Супер Новы» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.00.
Гости сражаются за медали чемпионата, к тому же
Наш прогноз — Фора «Лиепаи» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.07.