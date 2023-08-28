ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Фулхэм»Пальинья ошеломил «Арсенал». Команда Артеты не стала лучше за лето «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем Форест»Тревожащий камбэк. «МЮ» героически преодолел проблемы, которые сам создал «Зенит» — «Урал»Разгром на классе. Чемпион уверенно расправился с одним из лидеров сезона
  • 03:23
    • Усик победил Дюбуа и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO
    Все новости спорта

    «Лиепая» разгромит аутсайдера

    «Супер Нова» — «Лиепая». Ставка (к. 2.54) и прогноз на футбол, чемпионат Латвии, 28 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Высшая лига Латвии Прогнозы на Лиепая
    Прогноз и ставки на «Супер Нова» — «Лиепая»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лиепая»
    «Супер Нова» сыграет на своем поле с «Лиепаей» в рамках 27-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:30 мск. «Супер Нова» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Латвия. Высшая лига 28 Августа 2023 года
    Супер Нова
  • Латвия. Высшая лига
    •  Супер Нова 17:30 Лиепая Лиепая
  • Латвия. Высшая лига
    •

    «Супер Нова»

    Эта команда довольно откровенно проваливает нынешний чемпионат. «Супер Нову» уже вряд ли что-то спасет от вылета из элиты.

    В 26 матчах команда набрала всего лишь 8 очков. Да и разница мячей (-59) говорит об огромных проблемах в обороне.

    Коэффициенты матча Супер Нова — Лиепая

    1X2Новым игрокам
  • 7.705.501.30Бонус$9500
    •

    В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Супер Нова» пропустила пять сухих мячей от РФШ.

    Все прогнозы на футбол

    До того команда уступила еще и «Риге» (1:5). Впрочем, тягаться с лидерами «Супер Нове» абсолютно не по зубам.

    «Супер Нова» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Пока есть шансы на выживание, за них нужно цепляться.

    «Лиепая»

    Лиепайцы сражаются за медали чемпионата. Вот и на данный момент команда пребывает на 3 строчке турнирной таблице.

    Правда, отрыв от идущей следом «Валмиеры» минимальный. К тому же у «Лиепаи» еще и на один сыгранный матч больше.

  • Искусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • Сверхдорогие подписания больше не сводятся к простому согласованию зарплаты и суммы трансфера
  • 24/08/2023

    • Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неплохо. «Лиепая» сумела одолеть «Даугавпилс» (2:1).

    Прошли лиепайцы и в полуфинал Кубка Латвии. Команда легко и непринужденно переиграла «Бейтар» (7:0).

    И уж точно «Лиепая» постарается добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера команде точно по силам.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лиепаи» предлагают — 1.23.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Супер Новы» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.00.

    Гости сражаются за медали чемпионата, к тому же смотрятся явно мощнее аутсайдера.

    Наш прогноз — Фора «Лиепаи» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Италия — Доминиканская Республика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Австралия — Германия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Черногория — Египет
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ливан — Канада
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Енисей — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Филиппины — Ангола
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Япония — Финляндия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  2.50
  • Прогноз на матч Литва — Мексика
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бернли — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Франция — Латвия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сент-Трюйден — Серкль Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лозанна — Винтертур
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Грассхоппер — Люцерн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Супер Нова» — «Лиепая»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лиепая» разгромит аутсайдера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры