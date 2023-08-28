«Супер Нова» сыграет на своем поле с «Лиепаей» в рамках 27-го тура чемпионата Латвии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:30 мск. «Супер Нова» — «Лиепая»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Супер Нова»

Эта команда довольно откровенно проваливает нынешний чемпионат. «Супер Нову» уже вряд ли что-то спасет от вылета из элиты.

В 26 матчах команда набрала всего лишь 8 очков. Да и разница мячей (-59) говорит об огромных проблемах в обороне.

Коэффициенты матча Супер Нова — Лиепая 1X2Новым игрокам 7.705.501.30Бонус$9500

В предыдущем туре чемпионата команда снова потерпела поражение. «Супер Нова» пропустила пять сухих мячей от РФШ.

Все прогнозы на футбол

До того команда уступила еще и «Риге» (1:5). Впрочем, тягаться с лидерами «Супер Нове» абсолютно не по зубам.

«Супер Нова» наверняка постарается воспользоваться фактором родной арены. Пока есть шансы на выживание, за них нужно цепляться.

«Лиепая»

Лиепайцы сражаются за медали чемпионата. Вот и на данный момент команда пребывает на 3 строчке турнирной таблице.

Правда, отрыв от идущей следом «Валмиеры» минимальный. К тому же у «Лиепаи» еще и на один сыгранный матч больше.

Свой предыдущий поединок в рамках чемпионата команда провела неплохо. «Лиепая» сумела одолеть «Даугавпилс» (2:1).

Прошли лиепайцы и в полуфинал Кубка Латвии. Команда легко и непринужденно переиграла «Бейтар» (7:0).

И уж точно «Лиепая» постарается добыть три очка. Обыгрывать аутсайдера команде точно по силам.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Лиепаи» предлагают — 1.23.

На викторию «Супер Новы» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.00.

Гости сражаются за медали чемпионата, к тому же смотрятся явно мощнее аутсайдера .

Наш прогноз — Фора «Лиепаи» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.54. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.07.