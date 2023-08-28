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    Остановит ли «Риу Аве» «Порту»?

    «Риу Аве» — «Порту». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Примейра-лига, 28 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Риу Аве» — «Порту»
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    «Порту» — фаворит матча
    «Риу Аве» сыграет на своем поле с «Порту» в рамках 3-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 22:15 мск. «Риу Аве» — «Порту»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 28 Августа 2023 года
    Риу Аве
  • Вила-ду-Конде
    •  Риу Аве 22:15 Порту Порту
  • Порту
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    «Риу Аве»

    «Риу Аве» посредственно провел прошлый сезон чемпионата Португалии, где занял 12-ю позицию с отрывом в 14 очков от зоны плей-офф за место в элите и в 13 баллах от зоны Лиги конференций.

    В двух стартовых турах нового розыгрыша национального первенства клуб провел два тура, в которых победил «Шавеш» (2:0) дома и уступил «Эшторилу» (0:2) на выезде.

    Коэффициенты матча Риу Аве — Порту

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    Новый сезон команда начала в Кубке португальской Лиги. В первом раунде она разгромила «Академико Визеу» (3:0), а во втором уступила «Аруке» (0:2).

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    В шести последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив потерпел два поражения при трех победах и одной ничьей, так что у него есть шансы отобрать очки у фаворита.

    «Порту»

    «Порту» в прошлом сезоне потерпел борьбу за чемпионский титул «Бенфике». «Драконы» заняли второе место с отрывом в два очка от «Орлов».

    В новом розыгрыше португальского первенства команда выиграла оба стартовых матча со счетом 2:1. Сперва на выезде был побежден «Морейренсе», а затем дома — «Фаренсе».

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  • 24/08/2023

    • Перед стартом в чемпионате клуб провел еще один официальный поединок. В рамках Суперкубка Португалии он снова потерпел неудачу в дуэли с «Бенфикой» (0:2).

    Этим поединком завершилась безвыигрышная серия коллектива в четыре матча, после чего он одержал две победы, так что у него неплохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Порту», коэффициент на победу которого равен 1,43. Успех «Риу Аве» оценивается в 6,60, ничья — в 4,30.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,90.

    Еще один вариант ставки — «Порту» не проиграет, и обе команды забьют за 2,19, ведь четырех из пяти последних матчей гости не проигрывали, и оба соперника забивали.

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    «Риу Аве» — «Порту»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 28.08.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Риу Аве» «Порту»?
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