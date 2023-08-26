ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийВ ожидании Роке. Вялый старт Левандовского может сгубить сезон «Барсы» Алекс Перейра5 бойцов UFC, обогнавших весь дивизион благодаря одной победе Лионель МессиИскусство мега-сделки. Чтобы подписать Месси или Кейна недостаточно иметь кучу денег
  • 00:17
    • Александрова пробилась в полуфинал турнира в Кливленде
  • 23:01
    • «Карабах», «Аякс» и загребское «Динамо» победили в финале квалификации Лиги Европы
  • 22:31
    • «Айнтрахт» не смог обыграть «Левски» в финале квалификации ЛК
    Все новости спорта

    Наберет ли «Альмерия» первые очки?

    «Кадис» — «Альмерия». Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Примера, 26 августа 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кадис Прогнозы на Альмерию Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Альмерия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Альмерия» проиграла оба матча на старте Примеры
    «Кадис» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск. «Кадис» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 26 Августа 2023 года
    Кадис
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Кадис 18:30 Альмерия Альмерия
  • Альмерия
    •

    «Кадис»

    «Кадис» стартовал в новом сезоне с домашней победы над «Алавесом» — 1:0. Единственный гол в дебюте встречи забил Феде Сан-Эметерио.

    Если не брать во внимание результат, но можно сказать, что это была абсолютно равная игра. Соперник чаще владел мячом и порой тоже создавал неплохие моменты.

    Во втором туре клуб потерпел поражение. На выезде ему удалось до конца игры сдерживать «Барселону», но та все же дожала соперника в эндшпиле — 0:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    С учетом спаррингов в межсезонье, эта неудача прервала серию побед в три поединка, так что хозяева демонстрируют неплохую форму.

    «Альмерия»

    Андалузцы завершили прошлый сезон серией из трех матчей без побед — две ничьи и поражение. Команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:0), сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0) и «Эспаньолом» (2:2).

    По итогу «Альмерия» финишировала на 17-м месте, набрав 41 пункт — на один больше, чем у «Вальядолида», который по итогу вылетел в Сегунду.

  • Ла Лига. «Реал» на первом месте, «Барселона» — шестая
  • Итоги 2-го тура чемпионата Испании по футболу
  • 22/08/2023

    • Два стартовых тура новой кампании завершились неудачей, когда андалузцы дома уступили «Райо Вальекано» (0:2) и «Реалу» (1:3).

    В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих, поэтому ему будет сложно выиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Кадис», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Альмерии» оценивается в 3,19, ничья — в 3,36.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В трех из четырех последних матчей хозяева победили.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Кадис» выиграет за 2,26.

    Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,93, ведь в восьми из 11 последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забьет.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 01:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мария — Фернандес
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Дьере — Баэс
  • Теннис
  • Сегодня в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Финляндия — Австралия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ангола — Италия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Мексика — Черногория
  • Баскетбол
  • Сегодня в 11:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Латвия — Ливан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 12:15
    •  2.05
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Филиппины
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Германия — Япония
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Египет — Литва
  • Баскетбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Канада — Франция
  • Баскетбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кадис» — «Альмерия»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 26.08.2023. Прогнозы на футбол. Наберет ли «Альмерия» первые очки?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры