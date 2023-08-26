«Кадис» сыграет на своем поле с «Альмерией» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 26 августа, начало — в 20:00 мск. «Кадис» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадис» стартовал в новом сезоне с домашней победы над «Алавесом» — 1:0. Единственный гол в дебюте встречи забил Феде Сан-Эметерио.

Если не брать во внимание результат, но можно сказать, что это была абсолютно равная игра. Соперник чаще владел мячом и порой тоже создавал неплохие моменты.

Во втором туре клуб потерпел поражение. На выезде ему удалось до конца игры сдерживать «Барселону», но та все же дожала соперника в эндшпиле — 0:2.

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С учетом спаррингов в межсезонье, эта неудача прервала серию побед в три поединка, так что хозяева демонстрируют неплохую форму.

«Альмерия»

Андалузцы завершили прошлый сезон серией из трех матчей без побед — две ничьи и поражение. Команда проиграла «Реал Сосьедаду» (1:0), сыграла вничью с «Вальядолидом» (0:0) и «Эспаньолом» (2:2).

По итогу «Альмерия» финишировала на 17-м месте, набрав 41 пункт — на один больше, чем у «Вальядолида», который по итогу вылетел в Сегунду.

Два стартовых тура новой кампании завершились неудачей, когда андалузцы дома уступили «Райо Вальекано» (0:2) и «Реалу» (1:3).

В шести последних поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал только одну победу при трех поражениях и двух ничьих, поэтому ему будет сложно выиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Кадис», коэффициент на победу которого равен 2,26. Успех «Альмерии» оценивается в 3,19, ничья — в 3,36.

В трех из четырех последних матчей хозяева победили.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Кадис» выиграет за 2,26.

Еще один вариант ставки — хотя бы одна команда не забьет за 1,93, ведь в восьми из 11 последних матчей гостей по крайней мере один из соперников не забьет.