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    Сможет ли «Реал Сосьедад» выиграть в дебютном матче Захаряна?

    «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 2.01) и прогноз на чемпионат Испании 25 августа 2023 года

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    Микель Ойарсабаль и Арсен Захарян
    «Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса» в третьем туре чемпионата Испании. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Августа 2023 года
    Лас-Пальмас
  • Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
    •  Лас-Пальмас 20:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» набрал одно очко в двух предыдущих турах и занимает в турнирной таблице Ла Лиги 14-е место.

    В принципе, ничего удивительного, изначально было понятно, что клуб с Канарских островов ждет очень сложный сезон.

    В предыдущем матче «Лас-Пальмас» проиграл на выезде «Валенсии» — 0:1. Тут стоит отметить, что соперник забил единственный гол, реализовав пенальти.

    Перед этим команда Хавьера Гарсии Пимьенты сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

    Типичная ситуация для испанского футбола: не очень много пропускают, но и забивают мало.

    «Реал Сосьедад»

    Спустя двадцать лет в России снова приковано пристальное внимание к клубу из Страны басков.

    Когда-то там играли Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, а теперь в «Реал Сосьедад» уехал Арсен Захарян.

    Правда, пока непонятно, сможет ли экс-полузащитник «Динамо» дебютировать за клуб из Сан-Себастьяна в предстоящем матче.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    А «Реал Сосьедаду» не помешала бы помощь Захаряна, учитывая недавние матчи.

    Как и «Лас-Пальмас», баски пока не одержали ни одной победы. Команда Иманоля Альгуасиля сыграла вничью с «Жироной» и «Сельтой». Оба матча завершились со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка

    На «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.01.

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    В гостях всегда играть непросто, а особенно в Ла Лиге, но у «Реал Сосьедада» достаточно ресурсов, чтобы набрать три очка на поле «Лас-Пальмаса».

    Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 2.01.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 2.26.

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    «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 25.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Реал Сосьедад» выиграть в дебютном матче Захаряна?
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