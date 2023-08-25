«Реал Сосьедад» сыграет на выезде против «Лас-Пальмаса» в третьем туре чемпионата Испании. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:30 мск. «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» набрал одно очко в двух предыдущих турах и занимает в турнирной таблице Ла Лиги 14-е место.

В принципе, ничего удивительного, изначально было понятно, что клуб с Канарских островов ждет очень сложный сезон.

В предыдущем матче «Лас-Пальмас» проиграл на выезде «Валенсии» — 0:1. Тут стоит отметить, что соперник забил единственный гол, реализовав пенальти.

Перед этим команда Хавьера Гарсии Пимьенты сыграла вничью с «Мальоркой» (1:1).

Типичная ситуация для испанского футбола: не очень много пропускают, но и забивают мало.

«Реал Сосьедад»

Спустя двадцать лет в России снова приковано пристальное внимание к клубу из Страны басков.

Когда-то там играли Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, а теперь в «Реал Сосьедад» уехал Арсен Захарян.

Правда, пока непонятно, сможет ли экс-полузащитник «Динамо» дебютировать за клуб из Сан-Себастьяна в предстоящем матче.

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А «Реал Сосьедаду» не помешала бы помощь Захаряна, учитывая недавние матчи.

Как и «Лас-Пальмас», баски пока не одержали ни одной победы. Команда Иманоля Альгуасиля сыграла вничью с «Жироной» и «Сельтой». Оба матча завершились со счетом 1:1.

Прогноз и ставка

На «Лас-Пальмас» в этом матче можно поставить за 4.15, ничью букмекеры предлагают за 3.20, а победу «Реал Сосьедада» — за 2.01.

В гостях всегда играть непросто, а особенно в Ла Лиге, но у «Реал Сосьедада» достаточно ресурсов, чтобы набрать три очка на поле «Лас-Пальмаса».

Ставка — победа «Реал Сосьедада» за 2.01.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 2.26.