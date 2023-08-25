«Факел» на своем поле сыграет против «Краснодара» в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 августа, начало — в 20:00 мск. «Факел» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Команда провалила старт нынешнего сезона, занимая предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ и набрав всего 3 балла за 5 матчей. Нынешний «Факел» не сильно похож на тот, который был в концовке прошлого сезона — сейчас у команды куча проблем.

За 5 матчей в РПЛ «Факел» забил всего 5 голов при 10-и пропущенных. Сразу вспоминается матч против «Локомотива», где воронежцы проиграли со счетом 1:4.

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К тому же, «Факел» стал первой командой, кто отдал очки «Балтике» в РПЛ, проиграв калининградцам со счетом 1:2. Несмотря на это, в последнем туре «Факел» выиграл «Пари НН» (2:0), играя в меньшинстве.

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В том матче воронежцы позволили нижегородцам нанести только один удар в створ ворот и, в целом, имели игровое преимущество.

В следующем матче у «Факела» соперник куда серьезнее — «Краснодар», который крушит всех подряд. Неужели воронежцы вновь оступятся?

«Краснодар»

Такой дебют от команды Владимира Ивича не ожидал никто — 1-е место в таблице с 13-ю очками в активе после 5-и туров. «Краснодар» показывает прекрасный футбол, за которым интересно наблюдать.

За 5 матчей в РПЛ команда 4 раза победила и однажды сыграла вничью. Интересно, что «Краснодар» является лучшей командой в лиге по игре в обороне — всего 2 пропущенных гола за этот период.

Краснодарская команда не испытала проблем с «Динамо» (3:1), «Сочи» (2:0), «Пари НН» (1:0) и «Оренбургом» (2:0) и едва не обыграла «Локомотив» (1:1), пропустив гол лишь на 90+8-й минуте встречи.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Краснодар» и «Факел» выдали голевую перестрелку, которая закончилась ничьей со счетом 3:3. Получится ли на сей раз выявить победителя?

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Краснодара» предлагают — 1.98.

На викторию «Факела» дают — 3.80, ничья оценена — в 3.50.

«Факелу» нужно срочно выбираться из ямы, а «Краснодар» настроен продолжать доминировать в лиге. Можно предположить, что воронежцы обязательно найдут свою игру, но только не в матче с «Краснодаром»...

Наш прогноз — Победа «Краснодара». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 1.98. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 1.80.