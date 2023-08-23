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    «Астон Вилла» столкнется с проблемами?

    «Хиберниан» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 23 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хиберниан» — «Астон Вилла»
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    «Астон Вилла»
    «Хиберниан» сыграет на своем поле с «Астон Виллой» в первого матча финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 23 августа, начало — в 19:45 мск. «Хиберниан» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 23 Августа 2023 года
    Хиберниан
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Хиберниан 19:45 Астон Вилла Астон Вилла
  • Бирмингем
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    «Хиберниан»

    Команда начала нынешний сезоне не лучшим образом в чемпионате Шотландии, но в квалификации ЛК «Хиберниан» очень хорош. Команда добралась до финала квалификации, где встретится с грозной «Астон Виллой».

    В чемпионате Шотландии провалился, на старте проиграла 2 встречи из 2-х. Сначала «Хиберниан» уступил «Сент-Миррен» (2:3) и «Мотеруэллу» (1:2). Несмотря на это, команда прошла 2 соперника в квалификации ЛК, а также победила в Кубке лиг.

    Коэффициенты матча Хиберниан — Астон Вилла

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  • 9.005.801.30Бонус$9500
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    За 7 официальных матчей в нынешнем сезоне «Хиберниан» по 3 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 17 голов при 10-и пропущенных.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    «Хиберниан» попытается сыграть максимально результативно. «Астон Вилла» — безусловный фаворит, но шотландцы попробую удивить английскую команду. Можно предположить, что хозяева могут не проиграть, но уровень футболистов «Астон Виллы» на порядок выше.

    «Астон Вилла»

    Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги конференций, где встретится с «Хибернианом». «Астон Вилла» уже начала сезон в АПЛ. Проход на групповой этап ЛК не станет большим успехом для команды, ведь «Вилла» вполне сможет побороться за этот трофей.

    «Астон Вилла» успела сыграть только 2 официальных матча после отпуска в АПЛ. В одной из встреч команда уступила «Ньюкаслу» (1:5), а затем сделала выводы и разгромила «Эвертон» (4:0).

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    • Минус в том, что «Астон Вилла» еще толком не успела вкатиться в сезон, а «Хиберниан» уже на ходу. Хозяевам могут помочь родные стены, а вот английская команда вполне сможет раскрыть свой атакующий потенциал, но только в 2-м матче этого противостояния.

    В предстоящем матче обе команды будут играть аккуратнее обычного, ведь на носу групповой этап, а вылетать в шаге от розыгрыша трофея всегда обидно. Будет ли «Астон Вилла» давить соперника с первых минут? Можно предположить, что англичане не смогут полностью контролировать игру, а у «Хиберниана» будет возможность воспользоваться этим.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.30.

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    На викторию «Хиберниана» дают — 5.60, ничья оценена — в 10.00.

    «Астон Вилла» гораздо мощнее своего соперника, но англичане будут играть сдержанно.

    Наш прогноз — Ничья в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал «Хиберниана» 0.5 больше за 1.95.

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    «Хиберниан» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 23.08.2023. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» столкнется с проблемами?
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