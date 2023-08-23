«Хиберниан»
Команда начала нынешний сезоне не лучшим образом в чемпионате Шотландии, но в квалификации ЛК «Хиберниан» очень хорош. Команда добралась до финала квалификации, где встретится с грозной «Астон Виллой».
В чемпионате Шотландии провалился, на старте проиграла 2 встречи из 2-х. Сначала «Хиберниан» уступил «Сент-Миррен» (2:3) и «Мотеруэллу» (1:2). Несмотря на это, команда прошла 2 соперника в квалификации ЛК, а также победила в Кубке лиг.
Коэффициенты матча Хиберниан — Астон Вилла
За 7 официальных матчей в нынешнем сезоне «Хиберниан» по 3 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда забила 17 голов при 10-и пропущенных.
Все прогнозы на Лигу конференций
«Хиберниан» попытается сыграть максимально результативно. «Астон Вилла» — безусловный фаворит, но шотландцы попробую удивить английскую команду. Можно предположить, что хозяева могут не проиграть, но уровень футболистов «Астон Виллы» на порядок выше.
«Астон Вилла»
Команда напрямую попала в финал квалификации Лиги конференций, где встретится с «Хибернианом». «Астон Вилла» уже начала сезон в АПЛ. Проход на групповой этап ЛК не станет большим успехом для команды, ведь «Вилла» вполне сможет побороться за этот трофей.
«Астон Вилла» успела сыграть только 2 официальных матча после отпуска в АПЛ. В одной из встреч команда уступила «Ньюкаслу» (1:5), а затем сделала выводы и разгромила «Эвертон» (4:0).
Минус в том, что «Астон Вилла» еще толком не успела вкатиться в сезон, а «Хиберниан» уже на ходу. Хозяевам могут помочь родные стены, а вот английская команда вполне сможет раскрыть свой атакующий потенциал, но только в 2-м матче этого противостояния.
В предстоящем матче обе команды будут играть аккуратнее обычного, ведь на носу групповой этап, а вылетать в шаге от розыгрыша трофея всегда обидно. Будет ли «Астон Вилла» давить соперника с первых минут? Можно предположить, что англичане не смогут полностью контролировать игру, а у «Хиберниана» будет возможность воспользоваться этим.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астон Виллы» предлагают — 1.30.
На викторию «Хиберниана» дают — 5.60, ничья оценена — в 10.00.
«Астон Вилла» гораздо мощнее своего соперника, но англичане будут играть сдержанно.
Наш прогноз — Ничья в 1-м тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — индивидуальный тотал «Хиберниана» 0.5 больше за 1.95.