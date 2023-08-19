«Лион»
«Лион» не смог выиграть в стартовом туре Лиги 1. На выезде клуб потерпел поражение с результатом 1:2, при этом свой единственный мяч забил в концовке при счете 0:2.
Команда прошлый сезон провела откровенно неудачно. «Ткачи» заняли только седьмую позицию, и о еврокубках им пришлось лишь мечтать.
«Лион» многовато пропустил, что стало, пожалуй, главной причиной неудачи — 47 мячей. Зато атака команды выглядит весьма прилично, отличившись 65 раз.
Сейчас у коллектива ужасная форма, которая выражается в пяти поражениях кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что хозяевам будет не так просто победить.
«Монпелье»
В отличие от соперника, «Монпелье» в стартовом туре не проиграл, хотя и не выиграл. На своем поле он сыграл вничью с новичком «Гавром» (2:2).
Прошедший сезон для «Палладинов» получился не столь продуктивным. Команда завершила чемпионат Франции на скромном 12-м месте.
За выживание команда не боролась, но и выход в еврокубки ей не светил. Плюс оборона частенько допускала результативные ошибки: 62 пропущенных мяча.
Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при трех ничьих в последних матчах, так что его форма лучше.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Лионом», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Монпелье» оценивается в 4,38, ничья — в 4,18.
В пяти последних матчах гости не проиграли.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Монпелье» не проиграет за 2,17.
Еще один вариант ставки — ничья за 4,18, ведь в трех последних матчах гостей была зафиксирована мировая.