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    «Лион» одержит первую победу в сезоне

    «Лион» — «Монпелье». Ставка (к. 2.17) и прогноз на футбол, Лига 1, 19 августа 2023 года

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    «Лион» сыграет на своем поле с «Монпелье» в рамках 2-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 августа, начало — в 20:00 мск. «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лион»

    «Лион» не смог выиграть в стартовом туре Лиги 1. На выезде клуб потерпел поражение с результатом 1:2, при этом свой единственный мяч забил в концовке при счете 0:2.

    Команда прошлый сезон провела откровенно неудачно. «Ткачи» заняли только седьмую позицию, и о еврокубках им пришлось лишь мечтать.

    «Лион» многовато пропустил, что стало, пожалуй, главной причиной неудачи — 47 мячей. Зато атака команды выглядит весьма прилично, отличившись 65 раз.

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    Сейчас у коллектива ужасная форма, которая выражается в пяти поражениях кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, так что хозяевам будет не так просто победить.

    «Монпелье»

    В отличие от соперника, «Монпелье» в стартовом туре не проиграл, хотя и не выиграл. На своем поле он сыграл вничью с новичком «Гавром» (2:2).

    Прошедший сезон для «Палладинов» получился не столь продуктивным. Команда завершила чемпионат Франции на скромном 12-м месте.

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    • За выживание команда не боролась, но и выход в еврокубки ей не светил. Плюс оборона частенько допускала результативные ошибки: 62 пропущенных мяча.

    Коллектив не знает поражений пять поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи, при трех ничьих в последних матчах, так что его форма лучше.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лионом», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Монпелье» оценивается в 4,38, ничья — в 4,18.

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    В пяти последних матчах гости не проиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Монпелье» не проиграет за 2,17.

    Еще один вариант ставки — ничья за 4,18, ведь в трех последних матчах гостей была зафиксирована мировая.

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    «Лион» — «Монпелье»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.08.2023. Прогнозы на футбол. «Лион» одержит первую победу в сезоне
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