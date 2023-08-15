«Серветт»
Для команды поражение от «Рейнджерса» (1:2) стало первым в сезоне. Всего она провела 7 поединков. Три последних она выиграть не смогла.
В минувшем раунде «Серветт» противостоял «Генку». Первая игра завершилась вничью 1:1, после чего команды сыграли вничью в ответном матче (2:2), а серия пенальти при этом осталась за коллективом из Швейцарии.
Коэффициенты матча Серветт — Глазго Рейнджерс
Стоит отметить, что «Серветт» не выигрывал в основное время в последних шести поединках подряд.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Все три стартовых домашних матча «гранатовые» выиграть не смогли. Во всех случаях была зафиксирована ничья.
«Рейнджерс»
«Рейнджерс» сыграл 3 официальных поединка в этом сезоне, при этом на старте клуб потерпел поражение, уступив «Килмарноку» в рамках чемпионата Шотландии (0:1).
Победа над «Серветтом» стала для «светло-синих» первой в сезоне. За этим результатом последовал разгром «Ливингстона» со счетом 4:0.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе А. «Джерс» не смогли набрать ни единого балла и финишировали последними.
Таким образом, клуб проиграл три последних домашних поединка в данном турнире.
Прогноз и ставка
3.15 и 2.20 — явного фаворита в этом противостоянии нет. На букмекеры ничью дают 3.45.
Проход в следующий раунд каждой из команд оценивается коэффициентом 4.20 и 1.21 соответственно.
«Рейнджерс» справился с оппонентом в прошлом матче. Он постепенно набирает форму. При этом шотландский коллектив куда сильнее и опытнее своих соперников из Швейцарии.