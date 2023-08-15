В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Серветт» примет «Рейнджерс». Событие запланировано на 15 августа, а старт — на 21:30 мск. «Серветт» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Серветт»

Для команды поражение от «Рейнджерса» (1:2) стало первым в сезоне. Всего она провела 7 поединков. Три последних она выиграть не смогла.

В минувшем раунде «Серветт» противостоял «Генку». Первая игра завершилась вничью 1:1, после чего команды сыграли вничью в ответном матче (2:2), а серия пенальти при этом осталась за коллективом из Швейцарии.

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Стоит отметить, что «Серветт» не выигрывал в основное время в последних шести поединках подряд.

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Все три стартовых домашних матча «гранатовые» выиграть не смогли. Во всех случаях была зафиксирована ничья.

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» сыграл 3 официальных поединка в этом сезоне, при этом на старте клуб потерпел поражение, уступив «Килмарноку» в рамках чемпионата Шотландии (0:1).

Победа над «Серветтом» стала для «светло-синих» первой в сезоне. За этим результатом последовал разгром «Ливингстона» со счетом 4:0.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе А. «Джерс» не смогли набрать ни единого балла и финишировали последними.

Таким образом, клуб проиграл три последних домашних поединка в данном турнире.

Прогноз и ставка

3.15 и 2.20 — явного фаворита в этом противостоянии нет. На букмекеры ничью дают 3.45.

Проход в следующий раунд каждой из команд оценивается коэффициентом 4.20 и 1.21 соответственно.

«Рейнджерс» справился с оппонентом в прошлом матче. Он постепенно набирает форму. При этом шотландский коллектив куда сильнее и опытнее своих соперников из Швейцарии.