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    «Рейнджеры» во второй раз огорчат соперника

    «Серветт» — «Рейнджерс». Ставки (к. 2.20) и прогноз на квалификацию Лиги чемпионов 15 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Серветт» — «Рейнджерс»
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    Джеймс Тавернье
    В ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов швейцарский «Серветт» примет «Рейнджерс». Событие запланировано на 15 августа, а старт — на 21:30 мск. «Серветт» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 15 Августа 2023 года
    Серветт
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Серветт 21:30 Глазго Рейнджерс Глазго Рейнджерс
  • Глазго
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    «Серветт»

    Для команды поражение от «Рейнджерса» (1:2) стало первым в сезоне. Всего она провела 7 поединков. Три последних она выиграть не смогла.

    В минувшем раунде «Серветт» противостоял «Генку». Первая игра завершилась вничью 1:1, после чего команды сыграли вничью в ответном матче (2:2), а серия пенальти при этом осталась за коллективом из Швейцарии.

    Коэффициенты матча Серветт — Глазго Рейнджерс

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    Стоит отметить, что «Серветт» не выигрывал в основное время в последних шести поединках подряд.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Все три стартовых домашних матча «гранатовые» выиграть не смогли. Во всех случаях была зафиксирована ничья.

    «Рейнджерс»

    «Рейнджерс» сыграл 3 официальных поединка в этом сезоне, при этом на старте клуб потерпел поражение, уступив «Килмарноку» в рамках чемпионата Шотландии (0:1).

    Победа над «Серветтом» стала для «светло-синих» первой в сезоне. За этим результатом последовал разгром «Ливингстона» со счетом 4:0.

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    • В прошлом сезоне «Рейнджерс» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и занял последнее место в группе А. «Джерс» не смогли набрать ни единого балла и финишировали последними.

    Таким образом, клуб проиграл три последних домашних поединка в данном турнире.

    Прогноз и ставка

    3.15 и 2.20 — явного фаворита в этом противостоянии нет. На букмекеры ничью дают 3.45.

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    Проход в следующий раунд каждой из команд оценивается коэффициентом 4.20 и 1.21 соответственно.

    «Рейнджерс» справился с оппонентом в прошлом матче. Он постепенно набирает форму. При этом шотландский коллектив куда сильнее и опытнее своих соперников из Швейцарии.

    Прогноз: «Рейнджерс» должен выиграть в этом поединке. Ставка: победа «Рейнджерс» в основное время.

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    «Серветт» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.08.2023. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» во второй раз огорчат соперника
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