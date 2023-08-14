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    Сможет ли «Алания» обыграть «Торпедо»?

    «Алания» — «Торпедо». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Первая лига, 14 августа 2023 года

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    «Алания»
    «Алания» встретится с «Торпедо» в матче 5-го тура российской Первой лиги. Поединок пройдет 14 августа и начнется в 17:00 по мск. «Алания» — «Торпедо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Августа 2023 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Торпедо Торпедо
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    «Алания»

    Команда начала нынешний сезон довольно неплохо, занимая 7-е место в таблице Первой лиги с 7-ю очками в активе. «Алания» встретится с мощным «Торпедо», который настроен вернуться в РПЛ уже в этом сезоне.

    В 4-х матчей нынешнего сезона команда проиграла только «Акрону» (0:1), пропустив решающий гол на 20-й минуте встречи. До этого поражения «Алания» действовала практически безупречно, победив КАМАЗ и «Нефтехимик» — 2:0 и 1:0 соответственно.

    Разве что немного подкачали в матче 1-го тура с «Черноморцем», сыграв вничью 1:1. Соперник спасся от поражения, сравняв счет на 82-й минуте встречи. За все 4 матча «Алания» пропустила только 2 гола при 4-х забитых. К тому же, команда выиграла все две встречи на своем поле.

    Прогнозы на ФНЛ

    Предстоящий матч для «Алания» станет настоящей проверкой — сможет ли команда конкурировать против серьезных соперников в Первой лиге. Если «Алания» одолеет «Торпедо», то всерьез можно задуматься о борьбе за выход в РПЛ.

    «Торпедо»

    Команда только вылетела из Премьер-лиги и уже начала сезон в Первой лиге. Пока «Торпедо» не является лидеров чемпионата и имеет игровые проблемы, судя по последним матчам.

    Команда Андрея Талалаева мощно начала сезон с 2-х побед подряд — над махачкалинским «Динамо» (2:0) и «Химками» (2:1), но потом «Торпедо» немного просело.

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    • Матч с «Черноморцем» закончился ничейным результатом (1:1), а в следующем туре «Торпедо» неожиданно уступило «Соколу» на своем поле (0:1), пропустив единственный гол на 74-й минуте.

    23 января этого года «Торпедо» и «Алания» проводили товарищескую встречу, сыграв вничью (1:1). Спустя чуть больше полугода ситуация не сильно изменилась — две более менее равные команды, только сейчас они будут бороться за важные очки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Аланию», коэффициент на победу которой равен 2.11. Успех «Торпедо» оценивается в 3.45, ничья — в 3.35.

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    «Алания» еще ни разу не проигрывала на своем поле. Можно предположить, что хозяева все-таки возьмут 3 очка в матче против «Торпедо».

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Алании» за 2.11.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.76.

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    «Алания» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Алания» обыграть «Торпедо»?
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