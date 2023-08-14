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    «Боавишта» — «Бенфика». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Примейра-лига, 14 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Бенфика»
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    «Бенфика»
    «Боавишта» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 22:45 мск. «Боавишта» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 14 Августа 2023 года
    Боавишта
  • Порту
    •  Боавишта 22:45 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
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    «Боавишта»

    Этот клуб по результатам последних сезонов выглядит скромно. Да и вообще, «Боавишта» пока не способна бороться за высокие места.

    При этом «Боавишта» уже умудрилась вылететь из Кубка лиги. В серии пенальти команда уступила «Лейрии».

    Коэффициенты матча Боавишта — Бенфика

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    Более того, оба своих летних контрольных поединка команда проиграла. «Браге» со счетом 0:2, «Ароке» — 0:3.

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    Да и вообще, главным бичом команды считается слабая атака. В реализации «Боавиште» уж точно нужно прибавлять.

    Наверняка хозяева будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки действующего чемпиона страны.

    «Бенфика»

    «Бенфика» уже провела первый официальный поединок. «Орлы» добыли Суперкубок Португалии, обыграв «Порту» (2:0).

    Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Бенфика» добыла четыре победы при двух коллизиях.

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    • Свой последний контрольный поединок «Бенфика» провела неудачно. «Орлы» уступили «Фейеноорду» со счетом 1:2.

    Правда, до того команда уступила еще и «Бернли» (0:2). Между тем, уже в матче с «Порту» «орлы» выглядели куда выгоднее.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Даже без ушедшего в ПСЖ Гонсалу Рамуша «Бенфика» — главный претендент на чемпионство.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Боавишты» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.75.

    «Бенфика» явно будет действовать первым номером, однако может позволить себе минимальную расслабленность.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.

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    «Боавишта» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.08.2023. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех!
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