«Боавишта»
Этот клуб по результатам последних сезонов выглядит скромно. Да и вообще, «Боавишта» пока не способна бороться за высокие места.
При этом «Боавишта» уже умудрилась вылететь из Кубка лиги. В серии пенальти команда уступила «Лейрии».
Коэффициенты матча Боавишта — Бенфика
Более того, оба своих летних контрольных поединка команда проиграла. «Браге» со счетом 0:2, «Ароке» — 0:3.
Да и вообще, главным бичом команды считается слабая атака. В реализации «Боавиште» уж точно нужно прибавлять.
Наверняка хозяева будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки действующего чемпиона страны.
«Бенфика»
«Бенфика» уже провела первый официальный поединок. «Орлы» добыли Суперкубок Португалии, обыграв «Порту» (2:0).
Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Бенфика» добыла четыре победы при двух коллизиях.
Свой последний контрольный поединок «Бенфика» провела неудачно. «Орлы» уступили «Фейеноорду» со счетом 1:2.
Правда, до того команда уступила еще и «Бернли» (0:2). Между тем, уже в матче с «Порту» «орлы» выглядели куда выгоднее.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Даже без ушедшего в ПСЖ Гонсалу Рамуша «Бенфика» — главный претендент на чемпионство.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.29.
На викторию «Боавишты» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.75.
«Бенфика» явно будет действовать первым номером, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.