«Боавишта» сыграет на своем поле с «Бенфикой» в рамках 1-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 августа, начало — в 22:45 мск. «Боавишта» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

Этот клуб по результатам последних сезонов выглядит скромно. Да и вообще, «Боавишта» пока не способна бороться за высокие места.

При этом «Боавишта» уже умудрилась вылететь из Кубка лиги. В серии пенальти команда уступила «Лейрии».

Коэффициенты матча Боавишта — Бенфика 1X2Новым игрокам 11.005.801.27Бонус$9500

Более того, оба своих летних контрольных поединка команда проиграла. «Браге» со счетом 0:2, «Ароке» — 0:3.

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Да и вообще, главным бичом команды считается слабая атака. В реализации «Боавиште» уж точно нужно прибавлять.

Наверняка хозяева будут рады и ничьей. Вот только для этого нужно будет сдержать атаки действующего чемпиона страны.

«Бенфика»

«Бенфика» уже провела первый официальный поединок. «Орлы» добыли Суперкубок Португалии, обыграв «Порту» (2:0).

Летом команда провела шесть контрольных поединков. В них «Бенфика» добыла четыре победы при двух коллизиях.

Свой последний контрольный поединок «Бенфика» провела неудачно. «Орлы» уступили «Фейеноорду» со счетом 1:2.

Правда, до того команда уступила еще и «Бернли» (0:2). Между тем, уже в матче с «Порту» «орлы» выглядели куда выгоднее.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются добыть три очка. Даже без ушедшего в ПСЖ Гонсалу Рамуша «Бенфика» — главный претендент на чемпионство.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Бенфики» предлагают — 1.29.

На викторию «Боавишты» дают — 9.90, ничья оценена — в 5.75.

«Бенфика» явно будет действовать первым номером, однако может позволить себе минимальную расслабленность .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.35.