Московский ЦСКА в рамках 4-го тура РПЛ на своем поле сыграет против «Сочи». Поединок состоится 13 августа и начнется в 20:00 по мск. ЦСКА — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Армейцы провели уже шесть официальных матчей в нынешнем сезоне во всех турнирах. ЦСКА открыл сезон матчем за Суперкубок России против «Зенита», где уступил в серии пенальти (0:0, 4:5 по пен.), а потом неожиданно проиграл «Уралу» (1:2) в чемпионате.

После этого команда из столицы России на выезде переиграла «Ахмат» (3:2) и в родных стенах разгромила «Локомотива». В итоге у московского коллектива шесть очков и пятая позиция в турнирной таблице. Столичная команда должна бороться за самые высокие места в этом сезоне.

Коэффициенты матча ЦСКА — Сочи 1X2Новым игрокам 1.574.055.90Бонус$9500

Помимо этого, подопечные Владимира Федотова не оставили шансов «Оренбургу» (6:0) в Кубке России, а также проиграли «Факелу» (0:2) в этом же турнире. Пока армейцы лидируют в своей группе и должны без проблем выходить в раунд плей-офф.

Все прогнозы на РПЛ

Во время учебно-тренировочных сборов ЦСКА сыграл три контрольных матча, где выступил не очень удачно. Команда разгромила нижнекамский «Нефтехимик» (4:0), но дважды уступила московскому «Динамо» (0:5 и 3:6).

«Сочи»

Сочинцы уже успели провести три поединка в новом сезоне РПЛ. Сначала южане обыграли калининградскую «Балтику» (2:0), затем уступили «Краснодару» (0:2), после чего проиграли «Ахмату» (1:2).

В итоге в настоящий момент у команды из одноименного города три очка и одиннадцатая строчка в турнирной таблице. Безусловно, это не лучший результат и команда способна на большее.

Также подопечные Дмитрия Хохлова оказались сильнее воронежского «Факела» (3:1) в рамках Кубка России, но проиграли «Оренбургу» (0:2) в этом же соревновании. Они занимают третье место в турнирной таблице своей группы.

В межсезонье команда из Сочи провела четыре контрольных матча. «Барсы» обыграли «Ленинградец» (4:1), «Висту» (2:1) и «Енисей» (5:2), а в последнем матче сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ЦСКА предлагают поставить за 1.55.

На викторию «Сочи» дают 5.90, ничья оценена в 4.10.

Наша ставка — обе команды забьют.

Также поставим на уверенную победу ЦСКА.