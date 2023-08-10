Чешская «Виктория» Пльзень примет мальтийскую команду «Гзира Юнайтед» в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 10 августа в 20:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория» Пльзень

Чешский клуб тяжело стартовал в этом сезоне. Уже в первом матче команда проиграла в чемпионате Чехии, уступив на выезде «Теплице» со счетом 0:1.

Безвыигрышная полоса длилась три поединка. После поражения «Виктория» не смогла обыграть косовский клуб «Дрита». Первый матч в ЛК завершился нулевой ничьей. Далее была ничья (1:1) в «Градец-Кралове» в чемпионате страны.

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Добыть путевку в третий раунд отбора и первую победу в сезоне хозяевам удалось в ответном поединке с «Дритой», который закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-синих».

Все прогнозы на Лигу конференций

6 августа «Виктория» провела свой последний на данный момент поединок, в котором она приняла «Баник». Игра закончилась со счетом 3:1.

«Гзира Юнайтед»

Клуб из Мальты стартовал только в Лиге конференций. В чемпионате матчей еще не было. Тем не менее у команды было уже 4 поединка, которые, правда, прошли довольно сложно.

В первом раунде «Гзира» встречалась с североирландским «Глентораном». После ничьи 2:2 в первом матче и мировой 1:1 во втором, пришлось решать вопрос путевки во второй круг через серию пенальти.

Во втором раунде «мароны» играли с «Дюделанжем». Первая игра закончилась со счетом 2:0. Во второй «Гзира» проиграла, но благодаря голу в ответ она смогла сохранить путевку в третий круг (2:1).

Для «Гзиры» это уже рекорд. Ранее команда не могла пройти дальше второго раунда квалификации, ни Лиги конференций, ни Лиги Европы.

Прогноз и ставка

Котировки сразу показывают, кто есть кто в этой встрече. На победу «Виктории» дают мизерные 1.08. Ставка на победу «Гзиры» принимается с котировкой 32.0. На ничью коэффициент составляет 9.80.

«Виктория» слабо стартовала, с трудом выровняла курс, но как бы там ни было, она начала побеждать. У нее есть все шансы продлить победную серию. Соперник намного слабее и куда менее опытный.

«Виктория» одержит уверенную победу. Последние две игры она забивала не менее двух голов. Прогноз: победа «Виктории с форой -2.5 за 1.91.

Пропустит ли при этом чешский коллектив? Вполне возможно. Он пропустил в 4 из 5 матчей сезона. Второй прогноз: обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 за 3.60.