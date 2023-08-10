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    «Виктория» продлит свою успешную серию

    «Виктория» Пльзень — «Гзира Юнайтед». Ставки (к. 1.91) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Виктория» Пльзень — «Гзира Юнайтед»
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    «Виктория» выиграла перед этим два матча подряд
    Чешская «Виктория» Пльзень примет мальтийскую команду «Гзира Юнайтед» в матче третьего раунда квалификации Лиги конференций, который состоится 10 августа в 20:00 мск. «Виктория» Пльзень — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Виктория Пльзень
  • Пльзень
    •  Виктория Пльзень 20:00 Гзира Юнайтед Гзира Юнайтед
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Виктория» Пльзень

    Чешский клуб тяжело стартовал в этом сезоне. Уже в первом матче команда проиграла в чемпионате Чехии, уступив на выезде «Теплице» со счетом 0:1.

    Безвыигрышная полоса длилась три поединка. После поражения «Виктория» не смогла обыграть косовский клуб «Дрита». Первый матч в ЛК завершился нулевой ничьей. Далее была ничья (1:1) в «Градец-Кралове» в чемпионате страны.

    Коэффициенты матча Виктория Пльзень — Гзира Юнайтед

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  • 1.099.0027.00Бонус$9500
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    Добыть путевку в третий раунд отбора и первую победу в сезоне хозяевам удалось в ответном поединке с «Дритой», который закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-синих».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    6 августа «Виктория» провела свой последний на данный момент поединок, в котором она приняла «Баник». Игра закончилась со счетом 3:1.

    «Гзира Юнайтед»

    Клуб из Мальты стартовал только в Лиге конференций. В чемпионате матчей еще не было. Тем не менее у команды было уже 4 поединка, которые, правда, прошли довольно сложно.

    В первом раунде «Гзира» встречалась с североирландским «Глентораном». После ничьи 2:2 в первом матче и мировой 1:1 во втором, пришлось решать вопрос путевки во второй круг через серию пенальти.

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    • Во втором раунде «мароны» играли с «Дюделанжем». Первая игра закончилась со счетом 2:0. Во второй «Гзира» проиграла, но благодаря голу в ответ она смогла сохранить путевку в третий круг (2:1).

    Для «Гзиры» это уже рекорд. Ранее команда не могла пройти дальше второго раунда квалификации, ни Лиги конференций, ни Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    Котировки сразу показывают, кто есть кто в этой встрече. На победу «Виктории» дают мизерные 1.08. Ставка на победу «Гзиры» принимается с котировкой 32.0. На ничью коэффициент составляет 9.80.

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    «Виктория» слабо стартовала, с трудом выровняла курс, но как бы там ни было, она начала побеждать. У нее есть все шансы продлить победную серию. Соперник намного слабее и куда менее опытный.

    «Виктория» одержит уверенную победу. Последние две игры она забивала не менее двух голов. Прогноз: победа «Виктории с форой -2.5 за 1.91.

    Пропустит ли при этом чешский коллектив? Вполне возможно. Он пропустил в 4 из 5 матчей сезона. Второй прогноз: обе команды забьют и тотал матча больше 2.5 за 3.60.

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    «Виктория» Пльзень — «Гзира Юнайтед»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Виктория» продлит свою успешную серию
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