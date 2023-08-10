Во втором туре группового этапа Кубка России «Ахмат» на своем поле сыграет против «Балтики». Поединок состоится 10 августа и начнется в 20:00 по мск. «Ахмат» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

В минувшем сезоне «Ахмат» занял пятое место в чемпионате России. Причем команда даже претендовала на медали и отстала от третьей позиции всего лишь на четыре пункта.

В кубковом розыгрыше клуб из Грозного на групповом этапе стал третьим в своем квартете, что позволило ему выйти в 1/16 финала, где он на своем поле крупно проиграл «Краснодару» 0:3.

Коэффициенты матча Ахмат — Балтика 1X2Новым игрокам 2.173.703.15Бонус$9500

Этот же сезон «зелено-белые» начали очень неудачно проиграв три первых матча, в том числе и один кубковый в этот период, уступив на выезде питерскому «Зениту» 0:2.

Календарь и таблица РПЛ

И только на прошлых выходных «Ахмат» смог прервать свою серию фиаско, обыграв в выездном поединке «Сочи» со счетом 2:1 в рамках чемпионата России.

«Балтика»

«Балтика» же прошлый сезон провела в первой российской лиге и финишировала там на второй позиции, которая позволила команда получить прямой билет в РПЛ.

В прошлом Кубке России коллектив из Калининграда выступил просто провально, проиграв еще на начальных стадиях по пенальти весьма скромному «Пересвету».

Все прогнозы на футбол

В отличие от своего предстоящего противника, балтийцы смогли победить в первом туре текущего кубкового соревнования, одолев на выезде со счетом 3:2 самарские «Крылья Советов».

А в чемпионате они проиграли первые два поединка и только в третьем туре добыли свои первые очки в элите, одолев на своем поле воронежский «Факел» со счетом 2:1.

В истории противостоянии этих клубов насчитывается четыре очные встречи, три из которых выиграл «Ахмат» и один поединок остался за «Балтикой».

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.18, победа «Балтики» — 3.09, ничья — 3.68.

В данном матче прогнозируем, что «Ахмат» на своем поле сможет обыграть новичка элиты, который еще не совсем приспособился к новому уровню.

И также еще ставим на то, что поединок не порадует зрителей голами и принесет низовой исход.