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    «Ахмат» дома справится с «Балтикой»

    «Ахмат» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок России, 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Балтика»
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    «Ахмат»
    Во втором туре группового этапа Кубка России «Ахмат» на своем поле сыграет против «Балтики». Поединок состоится 10 августа и начнется в 20:00 по мск. «Ахмат» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 10 Августа 2023 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 20:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Ахмат»

    В минувшем сезоне «Ахмат» занял пятое место в чемпионате России. Причем команда даже претендовала на медали и отстала от третьей позиции всего лишь на четыре пункта.

    В кубковом розыгрыше клуб из Грозного на групповом этапе стал третьим в своем квартете, что позволило ему выйти в 1/16 финала, где он на своем поле крупно проиграл «Краснодару» 0:3.

    Коэффициенты матча Ахмат — Балтика

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    Этот же сезон «зелено-белые» начали очень неудачно проиграв три первых матча, в том числе и один кубковый в этот период, уступив на выезде питерскому «Зениту» 0:2.

    Календарь и таблица РПЛ

    И только на прошлых выходных «Ахмат» смог прервать свою серию фиаско, обыграв в выездном поединке «Сочи» со счетом 2:1 в рамках чемпионата России.

    «Балтика»

    «Балтика» же прошлый сезон провела в первой российской лиге и финишировала там на второй позиции, которая позволила команда получить прямой билет в РПЛ.

    В прошлом Кубке России коллектив из Калининграда выступил просто провально, проиграв еще на начальных стадиях по пенальти весьма скромному «Пересвету».

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    В отличие от своего предстоящего противника, балтийцы смогли победить в первом туре текущего кубкового соревнования, одолев на выезде со счетом 3:2 самарские «Крылья Советов».

    А в чемпионате они проиграли первые два поединка и только в третьем туре добыли свои первые очки в элите, одолев на своем поле воронежский «Факел» со счетом 2:1.

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    В истории противостоянии этих клубов насчитывается четыре очные встречи, три из которых выиграл «Ахмат» и один поединок остался за «Балтикой».

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ахмата» — 2.18, победа «Балтики» — 3.09, ничья — 3.68.

    В данном матче прогнозируем, что «Ахмат» на своем поле сможет обыграть новичка элиты, который еще не совсем приспособился к новому уровню.

    И также еще ставим на то, что поединок не порадует зрителей голами и принесет низовой исход.

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    «Ахмат» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ахмат» дома справится с «Балтикой»
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