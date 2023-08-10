«Будё-Глимт»
«Будё-Глимт» стартовал со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Норвежский клуб на этой стадии одержал победу над пражским клубом «Богемианс» (3:0 — победа дома и 4:2 — победа в гостях).
В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» — лидер, который растерял преимущество. В последних двух турах команда потерпела поражения в матчах против «Викинга» (2:3) и «Тромсе» (0:2).
Все прогнозы на Лигу конференций
У «Будё-Глимт» на данный момент в турнирной таблице 41 набранное очко. 38 баллов у «Викинга» и 36 у «Тромсе».
«Пюник»
«Пюник» не проигрывает уже восемь матчей подряд. У ереванского клуба была даже серия из семи побед. Прервалась она ничейным исходом поединка второго тура чемпионата Армении против «Арарата» (1:1).
«Пюник» уже прошел две стадии отбора, обыграв по пути «Кальмар» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).
Также армянский коллектив нанёс поражение эстонскому коллективу «Нарва» (5:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Будё-Глимт» можно поставить за 1.18, ничью оценивают в 7.10. А на победу «Пюника» — 13.50.
Прогноз: «Будё-Глимт» — явный фаворит пары и наверняка добьет соперника.
Ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.15.
Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.
Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.09.