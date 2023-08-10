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    «Пюник» не отдаст домашнюю победу сопернику?

    «Буде-Глимт» — «Пюник». Ставка (к. 2.16) прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 10 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Буде-Глимт» — «Пюник»
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    «Пюник»
    В четверг, 10 августа «Будё-Глимт» на своём поле сыграет против команды «Пюник». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Буде-Глимт» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Августа 2023 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 19:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Будё-Глимт»

    «Будё-Глимт» стартовал со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Норвежский клуб на этой стадии одержал победу над пражским клубом «Богемианс» (3:0 — победа дома и 4:2 — победа в гостях).

    В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» — лидер, который растерял преимущество. В последних двух турах команда потерпела поражения в матчах против «Викинга» (2:3) и «Тромсе» (0:2).

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    У «Будё-Глимт» на данный момент в турнирной таблице 41 набранное очко. 38 баллов у «Викинга» и 36 у «Тромсе».

    «Пюник»

    «Пюник» не проигрывает уже восемь матчей подряд. У ереванского клуба была даже серия из семи побед. Прервалась она ничейным исходом поединка второго тура чемпионата Армении против «Арарата» (1:1).

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    • «Пюник» уже прошел две стадии отбора, обыграв по пути «Кальмар» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

    Также армянский коллектив нанёс поражение эстонскому коллективу «Нарва» (5:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Будё-Глимт» можно поставить за 1.18, ничью оценивают в 7.10. А на победу «Пюника» — 13.50.

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    Прогноз: «Будё-Глимт» — явный фаворит пары и наверняка добьет соперника.

    Ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.15.

    Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

    Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.09.

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    «Буде-Глимт» — «Пюник»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 10.08.2023. Прогнозы на футбол. «Пюник» не отдаст домашнюю победу сопернику?
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