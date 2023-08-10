В четверг, 10 августа «Будё-Глимт» на своём поле сыграет против команды «Пюник». Это будет первая игра 3-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 19:00 (мск). «Буде-Глимт» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Будё-Глимт»

«Будё-Глимт» стартовал со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Норвежский клуб на этой стадии одержал победу над пражским клубом «Богемианс» (3:0 — победа дома и 4:2 — победа в гостях).

В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» — лидер, который растерял преимущество. В последних двух турах команда потерпела поражения в матчах против «Викинга» (2:3) и «Тромсе» (0:2).

Все прогнозы на Лигу конференций

У «Будё-Глимт» на данный момент в турнирной таблице 41 набранное очко. 38 баллов у «Викинга» и 36 у «Тромсе».

«Пюник»

«Пюник» не проигрывает уже восемь матчей подряд. У ереванского клуба была даже серия из семи побед. Прервалась она ничейным исходом поединка второго тура чемпионата Армении против «Арарата» (1:1).

«Пюник» уже прошел две стадии отбора, обыграв по пути «Кальмар» (2:1 — победа дома и 2:1 — победа в гостях).

Также армянский коллектив нанёс поражение эстонскому коллективу «Нарва» (5:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Будё-Глимт» можно поставить за 1.18, ничью оценивают в 7.10. А на победу «Пюника» — 13.50.

Прогноз: «Будё-Глимт» — явный фаворит пары и наверняка добьет соперника.

Ставка: Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.15.

Альтернативный прогноз: Также можно рискнуть в пользу того, что обе команды смогут отличиться в предстоящей игре.

Альтернативная ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.09.