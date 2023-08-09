В матче 2-го тура групповой стадии Кубка России «Крылья Советов» примут «Зенит». Игра состоится 9 августа и начнется в 18:30 по мск. «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

Самарский клуб неудачно стартовал в турнире, уступив в первом туре «Балтике» со счетом 2:3. Пока что хозяева находятся в зоне плей-офф Пути регионов.

Тем не менее это было первое и пока что последнее поражение команды в новом сезоне. Всего в активе коллектива Игоря Осинькина 4 официальных матча.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Зенит 1X2Новым игрокам 4.504.051.73Бонус$9500

Последние результаты в РПЛ не могут не радовать. «Крылья Советов» провели голевой матч с московским «Динамо» (3:3), а затем одержали крупнейшую за последние годы победу, причем над «Ростовом» (5:1).

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Отметим, что в РПЛ «Крылья» занимают 3-е место с 7 очками на счету и имеют 10 забитых голов, что является лучшим на данный момент результатом.

«Зенит»

У «Зенита» в последнее время были проблемы, хотя перед неудачной полосой было 3 победы подряд, в том числе в Суперкубке России над ЦСКА.

Коллектив Сергея Семака в последнем своем матче проиграл московскому «Динамо» (2:3), причем на своем поле. «Бело-голубые» смогли вырвать победу в концовке встречи.

Перед этим «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). После 5 потерянных очков питерцы занимают 8-е место с 4 очками на счету.

В Кубке команда начала хорошо, обыграв «Ахмат» со счетом 2:0. Теперь она возглавляет таблицу С.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что «Зенит» на этот раз не допустит ошибку. Котировки на победу составляют 4.19 и 1.79 соответственно.

«Зенит» выиграл у «Крыльев» в последних двух очных встречах (2:1 и 5:1). Питерцам нужно реабилитироваться и у них есть удобный соперник, которого они обыграли в 3 из 4 случаев.

Прогноз: «Зенит» реабилитируется и одержит победу над самарцами.

При этом гостям не удастся избежать пропущенных голов. «Крылья» сейчас в ударе, много забивают. «Зенит» же стал чаще пропускать. Ставка номер два: «Зенит» победит и обе забьют (да) за 2.94.