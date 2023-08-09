«Крылья Советов»
Самарский клуб неудачно стартовал в турнире, уступив в первом туре «Балтике» со счетом 2:3. Пока что хозяева находятся в зоне плей-офф Пути регионов.
Тем не менее это было первое и пока что последнее поражение команды в новом сезоне. Всего в активе коллектива Игоря Осинькина 4 официальных матча.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Зенит
Последние результаты в РПЛ не могут не радовать. «Крылья Советов» провели голевой матч с московским «Динамо» (3:3), а затем одержали крупнейшую за последние годы победу, причем над «Ростовом» (5:1).
Отметим, что в РПЛ «Крылья» занимают 3-е место с 7 очками на счету и имеют 10 забитых голов, что является лучшим на данный момент результатом.
«Зенит»
У «Зенита» в последнее время были проблемы, хотя перед неудачной полосой было 3 победы подряд, в том числе в Суперкубке России над ЦСКА.
Коллектив Сергея Семака в последнем своем матче проиграл московскому «Динамо» (2:3), причем на своем поле. «Бело-голубые» смогли вырвать победу в концовке встречи.
Перед этим «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). После 5 потерянных очков питерцы занимают 8-е место с 4 очками на счету.
В Кубке команда начала хорошо, обыграв «Ахмат» со счетом 2:0. Теперь она возглавляет таблицу С.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что «Зенит» на этот раз не допустит ошибку. Котировки на победу составляют 4.19 и 1.79 соответственно.
«Зенит» выиграл у «Крыльев» в последних двух очных встречах (2:1 и 5:1). Питерцам нужно реабилитироваться и у них есть удобный соперник, которого они обыграли в 3 из 4 случаев.
Прогноз: «Зенит» реабилитируется и одержит победу над самарцами.
При этом гостям не удастся избежать пропущенных голов. «Крылья» сейчас в ударе, много забивают. «Зенит» же стал чаще пропускать. Ставка номер два: «Зенит» победит и обе забьют (да) за 2.94.