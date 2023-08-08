Екатеринбургский «Урал» в рамках второго тура группового этапа Кубка России на своем поле сыграет против «Ростова». Поединок пройдет 8 августа и начнется в 16:15 по мск. «Урал» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

Команда выдал отличный старт в нынешнем сезоне. «Урал» выстроил отличную игру в обороне, пропустив за 4 матча минимум голов. Сейчас команда Виктора Гончаренко способна обыграть любого соперника.

«Урал» еще не проиграл ни одного матча в РПЛ за 3 тура. Сначала команда неожиданно обыграла ЦСКА (2:1), а потом разошлась миром с «Пари НН» (0:0).

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В последнем матче «Урал» уверенно обыграл на чужом поле «Оренбург» (2:0), забив все 2 гола еще в первом тайме. К тому же, екатеринбургская команда дала нанести по своим воротам только два удара.

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В 1-м туре группового этапа Кубка России «Урал» сразу же встретился с мощным «Локомотивом». Игра была равная, но одна ошибка гостей решила исход поединка — 1:2.

В предстоящем матче «Уралу» будет тяжело против «Ростова», который приедет голодным до побед, но соперникам не будет так легко пробить оборону екатеринбургской команды.

«Ростов»

Команда довольно неплохо начала сезон, но проблемы все же есть, это показал последний матч 3-го тура российской Премьер-лиги. «Ростов» все такая же кусачая команда, но иногда может провалиться.

Команда Валерия Карпина начала сезон с волевой победы над «Факелом» (2:1), забив решающий гол во втором тайме. Уже в следующем матче 1-го тура группового этапа Кубка России команда разобралась с «Рубином» (1:0).

Ростовчане пытались владеть инициативой против казанской команды, но слабо получалось, но в матче против «Зенита» «Ростов» показал класс. Команда сыграла вничью с топ-клубом (1:1), позволив нанести «сине-бело-голубым» только один удар в створ.

В предстоящем матче против «Урала» ростовчане вновь попытаются доминировать, но получится ли у команды Валерия Карпина вскрыть оборону соперника? Большой вопрос.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают маленькое предпочтение хозяевам. На победу «Урала» предлагают поставить за 2.41.

На викторию «Ростова» дают 3.05, ничья оценена в 3.40.

У обеих команд отличная оборона. Можно предположить, что матч пройдет с минимальным количеством голов.

Ставка и прогноз — Тотал 2 меньше за 2.41. Также мы поставим на обе команды забьют — нет за 2.00.