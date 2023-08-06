«Сочи» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 6 августа, начало — в 20:00 мск. «Сочи» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Сочинцы уже успели провести два поединка в новом сезоне РПЛ. Сначала южане обыграли калининградскую «Балтику», отправив в ее ворота два безответных мяча, а затем уступили «Краснодару», пропустив два безответных мяча.

В итоге сейчас у команды из одноименного города три очка и девятая строчка в турнирной таблице. Думается, что «Сочи» в этом сезоне сможет побороться за место в первой половине турнирной таблицы.

Коэффициенты матча Сочи — Ахмат 1X2Новым игрокам 2.253.553.10Бонус$9500

Также подопечные Дмитрия Хохлова оказались сильнее воронежского «Факела» в Кубке страны. Они трижды поразили ворота соперника и один раз пропустили в свои. Также в группе находятся ЦСКА и «Оренбург».

Все прогнозы на РПЛ

В межсезонье команда из Сочи провела четыре контрольных матча. «Барсы» обыграли «Ленинградец» (4:1), «Висту» (2:1) и «Енисей» (5:2), а в последнем матче команда из Сочи сыграла вничью как раз с «Краснодаром» (2:2).

«Ахмат»

Команда из Грозного начала новый сезон с поражения в родных стенах. Грозненцы уступили самарским «Крыльям Советов». Затем также было поражение на своем поле от ЦСКА. «Ахмат» смог дат бой в обоих матчах, но в итоге проиграл.

Подопечные Сергея Ташуева не имеют набранных баллов и занимают только четырнадцатое место в турнирной таблице. Также без очков пока что идут калининградская «Балтика» и воронежский «Факел».

Провальный старт сезона подтверждает и поражение «Ахмата» в Кубке России. Грозненцы уступили питерскому «Зениту», пропустив два безответных мяча. Команда сейчас находится в очень затруднительном положении.

Во время предсезонных сборов «Ахмат» провел только два контрольных матча. Сначала грозненская команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а затем разобрался со второй командой питерского «Зенита» (4:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают поставить за 2.25.

На викторию «Ахмата» дают 3.10, ничья оценена в 3.50.

Поставим на ничью примерно равных команд.

Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют.