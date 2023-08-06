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    «Сочи» и «Ахмат» сыграют вничью?

    «Сочи» — «Ахмат». Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, чемпионат России, 6 августа 2023 года

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    «Ахмат»
    «Сочи» сыграет на своем поле с «Ахматом» в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 6 августа, начало — в 20:00 мск. «Сочи» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Августа 2023 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 20:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Сочи»

    Сочинцы уже успели провести два поединка в новом сезоне РПЛ. Сначала южане обыграли калининградскую «Балтику», отправив в ее ворота два безответных мяча, а затем уступили «Краснодару», пропустив два безответных мяча.

    В итоге сейчас у команды из одноименного города три очка и девятая строчка в турнирной таблице. Думается, что «Сочи» в этом сезоне сможет побороться за место в первой половине турнирной таблицы.

    Коэффициенты матча Сочи — Ахмат

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    Также подопечные Дмитрия Хохлова оказались сильнее воронежского «Факела» в Кубке страны. Они трижды поразили ворота соперника и один раз пропустили в свои. Также в группе находятся ЦСКА и «Оренбург».

    Все прогнозы на РПЛ

    В межсезонье команда из Сочи провела четыре контрольных матча. «Барсы» обыграли «Ленинградец» (4:1), «Висту» (2:1) и «Енисей» (5:2), а в последнем матче команда из Сочи сыграла вничью как раз с «Краснодаром» (2:2).

    «Ахмат»

    Команда из Грозного начала новый сезон с поражения в родных стенах. Грозненцы уступили самарским «Крыльям Советов». Затем также было поражение на своем поле от ЦСКА. «Ахмат» смог дат бой в обоих матчах, но в итоге проиграл.

    Подопечные Сергея Ташуева не имеют набранных баллов и занимают только четырнадцатое место в турнирной таблице. Также без очков пока что идут калининградская «Балтика» и воронежский «Факел».

    Провальный старт сезона подтверждает и поражение «Ахмата» в Кубке России. Грозненцы уступили питерскому «Зениту», пропустив два безответных мяча. Команда сейчас находится в очень затруднительном положении.

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    • Во время предсезонных сборов «Ахмат» провел только два контрольных матча. Сначала грозненская команда сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), а затем разобрался со второй командой питерского «Зенита» (4:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сочи» предлагают поставить за 2.25.

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    На викторию «Ахмата» дают 3.10, ничья оценена в 3.50.

    Поставим на ничью примерно равных команд.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды забьют.

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    «Сочи» — «Ахмат»: прогноз, ставка (3.50), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. «Сочи» и «Ахмат» сыграют вничью?
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