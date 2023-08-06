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    «Акрон» имеет все шансы на победу

    «Акрон» — «Алания». Ставки (к. 2.30) и прогноз на Первую лигу 6 августа 2023 года

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    «Акрон» примет «Аланию» в матче 4-го тура Первой лиги. Встреча состоится 6 августа в 16:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Августа 2023 года
    Акрон
  • Тольятти
    •  Акрон 16:00 Алания Алания
  • Владикавказ
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    «Акрон»

    Лучшая команда в турнире на данный момент. Она продемонстрировала отличный старт, добыв три победы подряд с общей разницей 11:2. Таким образом, хозяева сейчас единолично возглавляют таблицу с 9 очками на счету.

    На старте сезона «Акрон» всухую обыграл КАМАЗ со счетом 2:0. После этого был разгром «Волгаря» с результатом 4:1. В последнем матче клуб из Тольятти пошел на рекорд и разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1.

    Коэффициенты матча Акрон — Алания

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  • 2.303.503.00Бонус$9500
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    «Акрон» очень уверенно выступает на своем поле. Там он не проигрывает 5 матчей подряд, имея в этой серии 4 победы.

    Прогнозы на ФНЛ

    «Красные» пропустили только в одном из пяти домашних поединков, а в последних трех команда забила как минимум 2 гола.

    «Алания»

    Гости также не ни разу не проиграли в этом сезоне, однако в их активе две победы и одна ничья. В двух последних встречах клуб не пропустил ни одного мяча.

    В начале сезоне «Алания» сыграла вничью с «Черноморцем», закончив игру со счетом 1:1. Через неделю у владикавказского коллектива была победа над «Нефтехимиком» (1:0). В 3-м туре «барсы» победили КАМАЗ с сухим результатом 2:0.

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    • «Алания» — одна из лучших выездных команд концовки прошлого сезона. Она закончила серией из пяти матчей без поражений и продолжила ее в сезоне новом ничьей с «Черноморцем».

    В турнирной таблице Первой лиги «красно-желтые» занимают 3-е место с 7 очками на счету и разницей голов +3 (4 забитых, 1 пропущенный).

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита в этой паре нет. Котировки букмекеров на победные исходы различаются незначительно — 2.30 и 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

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    «Акрон» находится в отличной форме и сейчас он способен добывать крупные победы. Последняя игра между командами закончилась нулевой ничьей, но в этот раз голы будут.

    «Акрон» не проигрывает «Алании» 5 матчей подряд, 2 из которых он выиграл. С учетом текущей игровой формы хозяев, их победа кажется вполне реальной. Прогноз: победа «Акрона».

    Голы будут, но по минимуму. У «Алании» во всех трех играх тотал меньше 2.5. Плюс последние два противостояния между соперниками закончились с тотал меньше 1.5. Ставка на тотал меньше 2.5 за 1.85.

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    «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 06.08.2023. Прогнозы на футбол. «Акрон» имеет все шансы на победу
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