«Акрон» примет «Аланию» в матче 4-го тура Первой лиги. Встреча состоится 6 августа в 16:00 мск. «Акрон» — «Алания»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Акрон»

Лучшая команда в турнире на данный момент. Она продемонстрировала отличный старт, добыв три победы подряд с общей разницей 11:2. Таким образом, хозяева сейчас единолично возглавляют таблицу с 9 очками на счету.

На старте сезона «Акрон» всухую обыграл КАМАЗ со счетом 2:0. После этого был разгром «Волгаря» с результатом 4:1. В последнем матче клуб из Тольятти пошел на рекорд и разгромил тульский «Арсенал» со счетом 5:1.

Коэффициенты матча Акрон — Алания 1X2Новым игрокам 2.303.503.00Бонус$9500

«Акрон» очень уверенно выступает на своем поле. Там он не проигрывает 5 матчей подряд, имея в этой серии 4 победы.

Прогнозы на ФНЛ

«Красные» пропустили только в одном из пяти домашних поединков, а в последних трех команда забила как минимум 2 гола.

«Алания»

Гости также не ни разу не проиграли в этом сезоне, однако в их активе две победы и одна ничья. В двух последних встречах клуб не пропустил ни одного мяча.

В начале сезоне «Алания» сыграла вничью с «Черноморцем», закончив игру со счетом 1:1. Через неделю у владикавказского коллектива была победа над «Нефтехимиком» (1:0). В 3-м туре «барсы» победили КАМАЗ с сухим результатом 2:0.

«Алания» — одна из лучших выездных команд концовки прошлого сезона. Она закончила серией из пяти матчей без поражений и продолжила ее в сезоне новом ничьей с «Черноморцем».

В турнирной таблице Первой лиги «красно-желтые» занимают 3-е место с 7 очками на счету и разницей голов +3 (4 забитых, 1 пропущенный).

Прогноз и ставка

Явного фаворита в этой паре нет. Котировки букмекеров на победные исходы различаются незначительно — 2.30 и 3.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.45.

«Акрон» находится в отличной форме и сейчас он способен добывать крупные победы. Последняя игра между командами закончилась нулевой ничьей, но в этот раз голы будут.

«Акрон» не проигрывает «Алании» 5 матчей подряд, 2 из которых он выиграл. С учетом текущей игровой формы хозяев, их победа кажется вполне реальной. Прогноз: победа «Акрона».

Голы будут, но по минимуму. У «Алании» во всех трех играх тотал меньше 2.5. Плюс последние два противостояния между соперниками закончились с тотал меньше 1.5. Ставка на тотал меньше 2.5 за 1.85.