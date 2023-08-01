1 августа в японской столице городе Токио пройдет товарищеский поединок, в котором французский «ПСЖ» сыграет против миланского «Интера». Начало игры запланировано на 13:00 по мск. «ПСЖ» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

«ПСЖ» в минувшем сезоне стал чемпионом Франции. Причем сделал он это уверенно и положил золотые медали в свою копилку еще задолго до финиша первенства.

А вот на евроарене парижский клуб очередной раз разочаровал своих болельщиков, дважды проиграв на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенской «Баварии», не забив в двух играх ни одного гола при трех пропущенных.

Напомним, что после окончания сезона французский гранд покинул Лионель Месси, перебравшийся в «Интер Майами». А Килиан Мбаппе из-за отказа продлевать контракт с парижанами отсутствует на предсезонном сборе.

Все прогнозы на футбол

В межсезонье «ПСЖ» уже успел провести три спарринга, обыграв в них 2:0 «Гавр», сыграв вничью 0:0 с саудовским «Аль-Насром» и накануне проиграв японскому клубу «Сересо Осака» 2:3.

«Интер»

«Интер» же в прошлом сезоне не стал чемпионом Италии, довольствовавшись только третьим место. Однако у него были успехи в других турнирах.

Миланский клуб смог выиграть национальный кубок и добрался до финала Лиги чемпионов, но там проиграл великолепному «Манчестер Сити» с минимальным счетом 0:1.

«Интер» при подготовке к новому сезону успел провести только два товарищеских матча. Сперва они разгромили со счетом 10:0 одну из команд низшего дивизиона Италии, а затем расписали мировую с саудовским «Аль-Насром» 1:1.

В истории противостоянии этих коллективов насчитывается четыре очных поединка, три из которых выиграл парижский клуб и один матч завершился вничью.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «ПСЖ» предлагают — 1.92.

На викторию «Интера» дают — 3.87, ничья оценена — в 3.70.

Считаем, что парижский клуб в отсутствии своих лидеров в данном противостоянии не является таким уж явным фаворитом, как считают букмекеры, и «Интер» в этом матче не проиграет как минимум.

А также учитывая товарищеский характер этого поединка прогнозируем, что матч будет верховым и с обоюдно забитыми мячами.