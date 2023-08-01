Во вторник, 1 августа, «Олимпия» на своём поле сыграет против «Лудогорца». Это ответная игра 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Начало — в 21:00 (мск). «Олимпия» — «Лудогорец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Олимпия»

Клуб сумел избежать поражения от соперника в первом матче на выезде, сыграв вничью 1:1, поэтому теперь ей нужна любая победа на своем поле в ответной игре.

Команда также только недавно стартовала в своем чемпионате. «Олимпия» Любляна уступила «Коперу» (1:2) на выезде и разбила «Рогашку» (5:0) дома.

В предыдущем раунде квалификации Лиги чемпионов словенцы прошли латвийский барьер. «Валмиера» была обыграна дважды (оба раза со счетом 2:1).

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В трех последних поединках во всех турнирах коллектив по разу выиграл, сыграл вничью и проиграл, так что его форма довольно заурядна.

«Лудогорец»

После домашней ничьей 1:1 на своем поле в первом матче противостояния «Лудогорцу» нужно выигрывать на выезде, что будет не так просто.

Клуб из Разграда уже начал выступления в родном чемпионате. Там он не видит конкурентов, добывая титул за титулом.

После поражения от «Крумовограда» (1:3) в стартовом туре чемпионата команда добыла уверенную викторию в прошлом туре. Дома чемпион и гранд болгарского футбола размазал по газону «Этыр» (5:0).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не знает поражений при двух победах и одной ничьей, так что он демонстрирует хорошую форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лудогорец», коэффициент на победу которого равен 2,06. Успех «Олимпии» оценивается в 3,58, ничья — в 3,46.

Гости выиграли два из трех последних матчей, в которых они ни разу не проиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лудогорец» выиграет за 2,06.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,84, ведь в шести из семи последних матчей хозяев забивали оба соперника.