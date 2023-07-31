ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»Карпин остановил «Зенит». Действющий чемпион упустил победу в Ростове «Крылья Советов» — «Динамо»Самарский камбэк. «Динамо» упустило победу на «Крыльями», ведя в два мяча Александр Поветкин5 боксеров, которые слишком поздно завершили карьеру
  • 02:16
    • «Барселона» крупно обыграла «Реал» в товарищеском матче
  • 22:02
    • «Ростов» и «Зенит» не выявили победителя
  • 21:51
    • «МЮ» согласовал трансфер Хейлунна
  • 21:23
    • Кавани стал игроком «Бока Хуниорс»
  • 21:00
    • Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Бельгии
  • 18:45
    • Блинкова сенсационно уступила 542-й ракетке мира в квалификации турнира в Вашингтоне
  • 17:08
    • «Динамо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Алания» переиграть КАМАЗ?

    «Алания» — КАМАЗ. Ставка (к. 2.08) и прогноз на Первую лигу 31 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Алания Прогнозы на КамАЗ Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Алания» — КАМАЗ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алания»
    «Алания» сыграет на своем поле против КАМАЗа в рамках 3-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:00 мск. «Алания» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Июля 2023 года
    Алания
  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 КамАЗ КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Алания»

    Команда из Владикавказа уже провела два матча нового сезона Первой лиги. В игре первого тура «красные-желтые» на выезде сыграли вничью с «Черноморцем» из Новороссийска со счетом 1:1, а во втором туре в родных стенах взяли верх над нижнекамским «Нефтехимиком» с результатом 1:0.

    Во время учебно-тренировочных сборов «барсы» провели три спаррингами с коллективами из Беларуси. и во всех добыли победы. Они оказались сильнее «Барановичей» (4:0), «Энергетика-БГУ» (2:1) и солигорского «Шахтера» (1:0).

    В прошлом сезоне владикавказцы смогли занять третье место и взять бронзовые медали, но не стали участвовать в стыковых матчах за выход в элиту российского футбола, поскольку не смогли пройти лицензирование.

    Прогнозы на ФНЛ

    В этом сезоне «Алания» также считается одной из фаворитов Первой лиги. Подопечные Олега Василенко могут побороться за самые высокие места.

    «КАМАЗ»

    Команда из Набережных Челнов набрала три очка в первых двух матчах. Сначала «автозаводцы» уступили тольяттинскому «Акрону», а затем смогли переиграть краснодарскую «Кубань». Обе встречи закончились с одинаковым счетом 2:0.

    В прошлом сезоне челнинцы являлись крепким середняком. В итоге КАМАЗ финишировал в середине турнирной таблицы Первой лиги, на одиннадцатой строчке. КАМАЗ смог набрать 44 очка за 34 матча.

    «Бело-синие» на одиннадцать пунктов опередили зону вылета и на шесть баллов отстали от зоны переходных игр. Можно сделать вывод, что команда провела ровный сезон.

  • Неважно, останется ли Мбаппе или нет — ПСЖ нужен новый центрфорвард
  • Новому тренеру парижан предстоит непростая задача — найти баланс в атаке команды
  • Вчера

    • Во время сбора подопечные Владимира Клонцака провели спарринги. Сначала они смогли одолеть пермский «Амкар» (5:2), затем расписали мировую с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:2), проиграли «Амкару» (1:4), сыграли вничью с ижевским «Зенитом» (3:3), крупно уступили казанскому «Рубину» (1:5) и победили «Уфу» (3:2).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Алании» предлагают поставить за 1.55.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «КАМАЗа» дают 6.30, ничья оценена в 3.95.

    Наши прогноз и ставка — ничья.

    Также поставим на то, что обе команды забьют в этой игре.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.40
  • Прогноз на матч Копылов — Рибейро
  • Бокс
  • Сегодня в 03:35
    •  1.60
  • Прогноз на матч Льюис — Де Лима
  • Бокс
  • Сегодня в 04:05
    •  1.63
  • Прогноз на матч Холлэнд — Кьеза
  • Бокс
  • Сегодня в 05:15
    •  2.40
  • Прогноз на матч Фергюсон — Грин
  • Бокс
  • Сегодня в 05:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Перейра — Томпсон
  • Бокс
  • Сегодня в 06:15
    •  2.02
  • Прогноз на матч Перейра — Блахович
  • Бокс
  • Сегодня в 06:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Кроуфорд — Спенс
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Гейджи — Порье
  • Бокс
  • Сегодня в 07:30
    •  3.13
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Атлетико Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Рубин — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Люцерн — Лозанна Уши
  • Футбол
  • Сегодня в 15:15
    •  2.06
  • Прогноз на матч Зверев — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торпедо — Черноморец
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алания» — КАМАЗ: прогноз, ставка (3.95), статистика, коэффициенты матча 31.07.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Алания» переиграть КАМАЗ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры