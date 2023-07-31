«Алания» сыграет на своем поле против КАМАЗа в рамках 3-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:00 мск. «Алания» — КАМАЗ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алания»

Команда из Владикавказа уже провела два матча нового сезона Первой лиги. В игре первого тура «красные-желтые» на выезде сыграли вничью с «Черноморцем» из Новороссийска со счетом 1:1, а во втором туре в родных стенах взяли верх над нижнекамским «Нефтехимиком» с результатом 1:0.

Во время учебно-тренировочных сборов «барсы» провели три спаррингами с коллективами из Беларуси. и во всех добыли победы. Они оказались сильнее «Барановичей» (4:0), «Энергетика-БГУ» (2:1) и солигорского «Шахтера» (1:0).

В прошлом сезоне владикавказцы смогли занять третье место и взять бронзовые медали, но не стали участвовать в стыковых матчах за выход в элиту российского футбола, поскольку не смогли пройти лицензирование.

Прогнозы на ФНЛ

В этом сезоне «Алания» также считается одной из фаворитов Первой лиги. Подопечные Олега Василенко могут побороться за самые высокие места.

«КАМАЗ»

Команда из Набережных Челнов набрала три очка в первых двух матчах. Сначала «автозаводцы» уступили тольяттинскому «Акрону», а затем смогли переиграть краснодарскую «Кубань». Обе встречи закончились с одинаковым счетом 2:0.

В прошлом сезоне челнинцы являлись крепким середняком. В итоге КАМАЗ финишировал в середине турнирной таблицы Первой лиги, на одиннадцатой строчке. КАМАЗ смог набрать 44 очка за 34 матча.

«Бело-синие» на одиннадцать пунктов опередили зону вылета и на шесть баллов отстали от зоны переходных игр. Можно сделать вывод, что команда провела ровный сезон.

Во время сбора подопечные Владимира Клонцака провели спарринги. Сначала они смогли одолеть пермский «Амкар» (5:2), затем расписали мировую с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:2), проиграли «Амкару» (1:4), сыграли вничью с ижевским «Зенитом» (3:3), крупно уступили казанскому «Рубину» (1:5) и победили «Уфу» (3:2).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Алании» предлагают поставить за 1.55.

На викторию «КАМАЗа» дают 6.30, ничья оценена в 3.95.

Наши прогноз и ставка — ничья.

Также поставим на то, что обе команды забьют в этой игре.