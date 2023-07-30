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    «Янг Бойз» уверенно разберется с дебютантом турнира

    «Ивердон» — «Янг Бойз». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 30 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ивердон» — «Янг Бойз»
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    «Янг Бойз»
    Действующий чемпион Швейцарии «Янг Бойз» во 2-м туре Суперлиги сыграет в гостях против «Ивердона». Начало матча — 30 июля в 17:30 по московскому времени. «Ивердон» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ивердон»

    Швейцарский клуб, расположенный в городе Ивердон-ле-Бен, вернулся в Суперлигу спустя 17 лет. В последний раз эта команда играла в высшем дивизионе страны в сезоне 2005/2006 и заняла в нем последнее место.

    «Ивердон» стал победителем Первой лиги кампании 2022/2023, опередив ближайшего конкурента на 5 баллов. Несмотря на 10 поражений в 36-ти играх, клуб смог занять первую строчку в таблице и напрямую оформить выход в элиту.

    В летнее межсезонье «Ивердон» выиграл 2 из 7-ми контрольных матчей. Команда с одинаковым счетом 2:1 взяла верх над «Лозанной» и «Билем» соответственно.

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    Стартовый тур чемпионата не принес успеха новичкам лиги. Подопечные Марко Шеллибаума уступили на выезде «Цюриху» со счетом 0:2.

    «Янг Бойз»

    «Янг Бойз» с большим отрывом стал победителем чемпионата Швейцарии сезона 2022/2023. Столичная команда привезла второму «Серветту» 16 очков и досрочно выиграла чемпионат за 5 туров до конца. «Желто-черные» одержали победу в турнире в 5-й раз за последние 6 лет.

    Кроме того, «Янг Бойз» в прошлом сезоне сделал золотой дубль. Помимо триумфа в чемпионате клуб из Берна завладел кубком Швейцарии. В финальном матче «пчёлы» обыграли неуступчивый «Лугано» (3:2).

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    • На старте нового сезона «Янг Бойзу» пришлось помучаться с дебютантом турнира — «Лозанной». Подопечные Рафаэля Вики распечатали ворота соперника лишь на старте второй половины, но затем пропустили уже спустя пару минут.

    Казалось, что встреча закончится сенсационной ничьей, но исход встречи решило стандартное положение. На 97-й минуте в ворота «Лозанны» был назначен пенальти, который успешно реализовал Иттен. 2:1 — тяжелейшая победа «Янг Бойза».

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не верят в хозяев в предстоящем матче. Победа «Ивердона» оценивается с коэффициентом 6.90.

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    Поставить на триумф «Янг Бойз» можно с коэффициентом 1.40, на ничью — за 5.20.

    «Янг Бойз» сильнее своего соперника во всех компонентах и после неубедительного старта сезона, вполне вероятно, обыграет второго новичка лиги с лучшей разницей мячей.

    Наш прогноз и ставка — Фора (-1,5) на «Янг Бойз» с коэффициентом 2.05.

    В 6-ти последних матчах с участием «Янг Бойза» было забито 3 и более мячей за игру. Еще один вариант ставки — ТБ (3,5) за 2.07.

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    «Ивердон» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Янг Бойз» уверенно разберется с дебютантом турнира
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