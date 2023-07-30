ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ФабиньоПадение Фабиньо: «Ливерпуль» ищет новый «маяк» после резкого спада бразильца «Краснодар» — «Спартак»«Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре Эмерик ЛяпортПавар, Ляпорт и еще четыре защитника для «Челси» на замену Фофана
  • 20:57
    • УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год
  • 20:01
    • Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии, но первым стартовать будет Леклер
  • 16:24
    • Шнайдер уступила в полуфинале турнира в Гамбурге
  • 17:21
    • «РБ Лейпциг» продлил контракт с главным тренером
  • 15:35
    • Мажич ограничил медиаактивность российских арбитров
  • 15:28
    • В РФС допустили отмену статуса легионеров для футболистов из Африки
  • 15:18
    • «ПСЖ» проиграл японскому клубу «Сересо Осака»
    Все новости спорта

    В Ярославле будут забивать!

    «Шинник» — «Волгарь». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Шинник Прогнозы на Волгарь Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Волгарь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Волгарь»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Июля 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Шинник»

    Нынешний сезон для ярославцев будет крайне сложным. Видимо, придется команде бороться лишь за выживание.

    Старт в первом дивизионе выдался крайне неудачным. В двух первых турах ярославцы не набрали ни одного очка.

    Коэффициенты матча Шинник — Волгарь

    1X2Новым игрокам
  • 2.453.352.90Бонус$9500
    •

    Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Выезд в Саратов в гости к «Соколу» завершился поражением (2:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    В прошлом сезоне «Шинник» с «Волгарем» обменялись домашними победами. Причем обе были с разницей в один мяч.

    Нет сомнений, что ярославцы намерены разжиться первыми очками в сезоне. Даже ничья в этой встрече будет считаться неудачей.

    «Волгарь»

    Эта команда также провалила старт первенства в первой лиге. «Волгарь» пока не набрал ни одного турнирного балла.

    Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и оборона зачастила с результативными ошибками — 6 пропущенных мячей в двух турах.

  • «Быков» подвел Сперцян. «Спартак» одержал солидную победу в Краснодаре
  • Реакция спортивных СМИ на выездную кубковую победу красно-белых
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Волгарь» снова проиграл. Астраханцы дома не устояли перед натиском «Акрона» (1:4).

    Безусловно, в этом поединке астраханцы постараются, как минимум, не проиграть. Нужно же выбираться из подвала турнирной таблицы!

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Волгарь» будет рассчитывать на контратаки.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.32.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Волгаря» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.28.

    Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, так что ждем от них атакующей активности.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.22
  • Прогноз на матч Франция (жен) — Бразилия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аугсбург — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Волеренга — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сокол — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РФШ Рига — Тукумс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лозанна — Грассхоппер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Стабек — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лугано — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шинник» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. В Ярославле будут забивать!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры