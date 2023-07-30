«Шинник»
Нынешний сезон для ярославцев будет крайне сложным. Видимо, придется команде бороться лишь за выживание.
Старт в первом дивизионе выдался крайне неудачным. В двух первых турах ярославцы не набрали ни одного очка.
Коэффициенты матча Шинник — Волгарь
Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Выезд в Саратов в гости к «Соколу» завершился поражением (2:3).
В прошлом сезоне «Шинник» с «Волгарем» обменялись домашними победами. Причем обе были с разницей в один мяч.
Нет сомнений, что ярославцы намерены разжиться первыми очками в сезоне. Даже ничья в этой встрече будет считаться неудачей.
«Волгарь»
Эта команда также провалила старт первенства в первой лиге. «Волгарь» пока не набрал ни одного турнирного балла.
Состав у команды по именам выглядит весьма скромно. Да и оборона зачастила с результативными ошибками — 6 пропущенных мячей в двух турах.
В предыдущем туре «Волгарь» снова проиграл. Астраханцы дома не устояли перед натиском «Акрона» (1:4).
Безусловно, в этом поединке астраханцы постараются, как минимум, не проиграть. Нужно же выбираться из подвала турнирной таблицы!
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать вторым номером. «Волгарь» будет рассчитывать на контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.32.
На викторию «Волгаря» дают — 2.99, ничья оценена — в 3.28.
Обе команды постараются улучшить свое турнирное положение, так что
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.54.