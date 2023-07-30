«Челси» сыграет против «Фулхэма» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 30 июля, начало — в 21:45 мск. «Челси» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» полностью провалил минувший сезон. При Маурисио Почеттино от команды ждут подъема в зону Лиги чемпионов.

Две из трех своих контрольных встреч лондонцы выиграли. Особенно заметно, как команда прибавляет в атаке.

Предыдущий спарринг для команды сложился не так успешно. «Челси» нанес разошелся миром с «Ньюкаслом» (1:1), который стал четвертым в прошлом сезоне АПЛ.

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Коллектив не знает поражений четыре последних поединка при двух победах и двух ничьих, так что он закономерно может считаться фаворитом игры.

«Фулхэм»

Эта команда прошлый сезон провела вполне продуктивно. «Дачники» стали десятыми, что очень хорошо, как для новичка.

«Фулхэм» выиграл 15 раз, а проиграл в 16 случаях. Да и забивала команда чаще, чем пропускала — разница мячей 55:53.

Клуб провел уже два контрольных матча. По разу лондонцы выиграли и проиграли, забив три мяча, а пропустив сразу четыре.

В последних четырех поединках во всех турнирах, включая товарищеские встречи, коллектив одержал только одну победу при двух поражениях, так что его форма оставляет желать лучшего.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,63. Успех «Фулхэма» оценивается в 4,80, ничья — в 4,00.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,10.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют за 1,70, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.