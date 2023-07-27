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    ПАОК не оставит шансов сопернику

    ПАОК — «Бейтар». Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    ПАОК
    В четверг, 27 июля греческий ПАОК на своём поле сыграет против израильского «Бейтара». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:30 по мск. ПАОК — «Бейтар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:30 Бейтар Бейтар
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    ПАОК

    Греческая команда не так здорово финишировала в прошлом сезоне, провела контрольные матчи и сейчас настроена дать бой «Бейтару» из Израиля в квалификации Лиги конференций, к тому же, греки — явные фавориты.

    Команда выступает в довольно сильной чемпионате, где ей не позволили забраться повыше и выступать в Лиге Европы или в Лиге чемпионов. ПАОК занял 4-е место в борьбе за еврокубки в своем чемпионате.

    Что касается контрольных матчей, то тут все довольно скромно — две победы, два поражения и одна ничья. За этот период ПАОК забил 11 голов и пропустил 9.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В предстоящем матче греки попытаются сделать результат. Команда выступает на своем поле и будет играть на атаку. Сможет ли «Бейтар» сдержать напор ПАОКа? Большой вопрос.

    Примечательно, что в последнем товарищеском матче греки уступили довольно скромному «Вестесло» (2:3), пропустив решающий гол во втором тайме, а в первом команды забили по два гола.

    «Бейтар»

    Команда, по сути, провалила прошлый сезон чемпионата Израиля, заняв только 7-е место, что привело к попаданию в группу вылета, но там «Бейтар» не подкачал и сохранил место в чемпионате.

    К тому же, 22 июля команда принимала участие в финале за Суперкубок Израиля, где проиграла «Маккаби Хайфе» (1:3). Стоит отметить, что «Бейтар» вел 1:0 после 1-го тайма, но провалил второй отрезок, упустив титул.

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    • В последнее время с командой творится что-то неладное. За последние 5 встреч во всех турнирах «Бейтар» трижды проиграл и два раза победил. За этот период команда пропустила 8 мячей и 7 раз забила.

    В квалификации ЛК «Бейтару» попался мощный ПАОК, который регулярно выступает в еврокубках. Израильская команда может сломаться под напором и пропустить много голов. Это показали последние матчи, где «Бейтар» проиграл, да и в целом по прошлому сезону команда могла пропускать довольно много.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу ПАОКа можно поставить за 1.35, ничью оценивают в 4.90, а на победу «Бейтара» — в 9.50.

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    ПАОК выглядит явно сильнее своего соперника. Можно предположить, что греки начнут делать результат еще в первом тайме.

    Сделаем ставку на тотал голов 1.5 больше в 1-м тайме за 2.45.

    Также поставим на победу ПАОКа с форой -1.5 за 2.00.

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    ПАОК — «Бейтар»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. ПАОК не оставит шансов сопернику
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