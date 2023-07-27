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    «Кальмар» справится с соперником?

    «Кальмар» — «Пюник». Ставка (к. 3.08) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 27 июля 2023 года

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    «Пюник» — «Шериф»
    В четверг, 27 июля «Кальмар» на своём поле сыграет против команды «Пюник». Это опервая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Кальмар» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 27 Июля 2023 года
    Кальмар
  • Кальмар
    •  Кальмар 20:00 Пюник Пюник
  • Ереван
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    «Кальмар»

    «Кальмар» занял в чемпионате Швеции четвертое место, которое дало путевку во 2-й раунд Лиги конференций.

    Клуб в последний раз в еврокубках играл в далеком 2012-м году. Тогда еврокампанию «Кальмар» начал с первого раунда Лиги Европы.

    Выиграл в стартовых раундах отбора «Клифтонвилл» из Северной Ирландии (4:1) и хорватский «Осиек» (6:1). Однако на третьем этапе квалификации «Кальмар» оступился, уступив дорогу швейцарскому клубу «Янг Бойз» (1:0 — победа дома и 0:3 — проигрыш в гостях).

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате Швеции «Кальмар» занимает 6 место в турнирной таблице с активом в 25 очков. От лидера чемпионата «Эльфсборга» отставание составляет 14 очков.

    «Пюник»

    «Пюник» продлил победную серию до четырех побед после дуэли с эстонским клубом «Нарва» (2:0 — победа дома и 3:0 — победа в гостях).

    Ранее футболисты «Пюника» обыграли команды: «Нарва» (2:0), «Самгурали» (7:1) и «Алашкерт» (2:1).

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    • В чемпионате Армении скоро стартует новый сезон. Игры первого тура запланированы на 29 июля. Серебряный призёр минувшего сезона «Пюник» отправится в гости к «Алашкерту».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальмара» можно поставить за 1.87, ничью оценивают в 3.54. А на победу «Пюника» — 4.20.

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    Прогноз: Исход противостояния сложно предугадать, хотя «Пюник» практически в каждом матче забивает.

    Ставка: Фора «Пюника» (0) с коэффициентом 3.08.

    Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.

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    «Кальмар» — «Пюник»: прогноз, ставка (3.08), статистика, коэффициенты матча 27.07.2023. Прогнозы на футбол. «Кальмар» справится с соперником?
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