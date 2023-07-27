В четверг, 27 июля «Кальмар» на своём поле сыграет против команды «Пюник». Это опервая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. Начало — в 20:00 (мск). «Кальмар» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальмар»

«Кальмар» занял в чемпионате Швеции четвертое место, которое дало путевку во 2-й раунд Лиги конференций.

Клуб в последний раз в еврокубках играл в далеком 2012-м году. Тогда еврокампанию «Кальмар» начал с первого раунда Лиги Европы.

Выиграл в стартовых раундах отбора «Клифтонвилл» из Северной Ирландии (4:1) и хорватский «Осиек» (6:1). Однако на третьем этапе квалификации «Кальмар» оступился, уступив дорогу швейцарскому клубу «Янг Бойз» (1:0 — победа дома и 0:3 — проигрыш в гостях).

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В чемпионате Швеции «Кальмар» занимает 6 место в турнирной таблице с активом в 25 очков. От лидера чемпионата «Эльфсборга» отставание составляет 14 очков.

«Пюник»

«Пюник» продлил победную серию до четырех побед после дуэли с эстонским клубом «Нарва» (2:0 — победа дома и 3:0 — победа в гостях).

Ранее футболисты «Пюника» обыграли команды: «Нарва» (2:0), «Самгурали» (7:1) и «Алашкерт» (2:1).

В чемпионате Армении скоро стартует новый сезон. Игры первого тура запланированы на 29 июля. Серебряный призёр минувшего сезона «Пюник» отправится в гости к «Алашкерту».

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кальмара» можно поставить за 1.87, ничью оценивают в 3.54. А на победу «Пюника» — 4.20.

Прогноз: Исход противостояния сложно предугадать, хотя «Пюник» практически в каждом матче забивает.

Ставка: Фора «Пюника» (0) с коэффициентом 3.08.

Альтернативный прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Альтернативная ставка: Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.11.