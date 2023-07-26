«Факел» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 июля, начало — в 18:30 мск. «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Факел»

Воронежцы по итогам минувшего чемпионата сохранили за собой место в элите. В новом сезоне команде Вадим Евсеева придется куда сложнее.

В летних контрольных матчах команда выглядела симпатично. «Факелу» удалось добыть три виктории в четырех поединках.

Коэффициенты матча Факел — Сочи 1X2Новым игрокам 2.803.502.45Бонус$9500

В стартовом туре чемпионата команда Евсеев потерпела поражение. «Ростов» оказался сильнее (2:1), хотя счет открыли воронежцы.

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Наверняка команда Евсеева постарается не ударить в грязь лицом. «Факел» выглядит боевитым коллективом, легко с которым не будет никому.

«Факел» уже зарекомендовал себя командой, способной дать бой кому угодно. Да и тренерская рука Евсеева заметна.

«Сочи»

Прошедший сезон южанам не удался. Зато в новом чемпионате сочинцы постараются выступить куда успешнее.

Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Между тем, «Сочи» уже не раз и не два посрамляли скептиков.

В первом туре нового сезона команда добыла три очка. Дома сочинцам удалось справиться с «Балтикой» (2:0).

Вообще, матчи с воронежцами для команды складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Сочи» добыли две виктории при двух поражениях.

Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за очки. Сочинцы вполне способны успешно выступить в Кубке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.45.

На викторию «Факела» дают — 2.76, ничья оценена — в 3.48.

Далеко не факт, что обе команды предстанут в оптимальном кадровом виде, так что большого количества голов ждать не стоит .

Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.