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    «Факел» — «Сочи». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Кубок России, 26 июля 2023 года

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    «Факел»
    «Факел» сыграет на своем поле с «Сочи» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет 26 июля, начало — в 18:30 мск. «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа A 26 Июля 2023 года
    Факел
  • Воронеж
    •  Факел 18:30 Сочи Сочи
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    «Факел»

    Воронежцы по итогам минувшего чемпионата сохранили за собой место в элите. В новом сезоне команде Вадим Евсеева придется куда сложнее.

    В летних контрольных матчах команда выглядела симпатично. «Факелу» удалось добыть три виктории в четырех поединках.

    Коэффициенты матча Факел — Сочи

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    В стартовом туре чемпионата команда Евсеев потерпела поражение. «Ростов» оказался сильнее (2:1), хотя счет открыли воронежцы.

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    Наверняка команда Евсеева постарается не ударить в грязь лицом. «Факел» выглядит боевитым коллективом, легко с которым не будет никому.

    «Факел» уже зарекомендовал себя командой, способной дать бой кому угодно. Да и тренерская рука Евсеева заметна.

    «Сочи»

    Прошедший сезон южанам не удался. Зато в новом чемпионате сочинцы постараются выступить куда успешнее.

    Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Между тем, «Сочи» уже не раз и не два посрамляли скептиков.

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    • В первом туре нового сезона команда добыла три очка. Дома сочинцам удалось справиться с «Балтикой» (2:0).

    Вообще, матчи с воронежцами для команды складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Сочи» добыли две виктории при двух поражениях.

    Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за очки. Сочинцы вполне способны успешно выступить в Кубке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.45.

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    На викторию «Факела» дают — 2.76, ничья оценена — в 3.48.

    Далеко не факт, что обе команды предстанут в оптимальном кадровом виде, так что большого количества голов ждать не стоит.

    Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.

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    «Факел» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 26.07.2023. Прогнозы на футбол. Да здравствует минимализм!
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