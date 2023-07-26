«Факел»
Воронежцы по итогам минувшего чемпионата сохранили за собой место в элите. В новом сезоне команде Вадим Евсеева придется куда сложнее.
В летних контрольных матчах команда выглядела симпатично. «Факелу» удалось добыть три виктории в четырех поединках.
Коэффициенты матча Факел — Сочи
В стартовом туре чемпионата команда Евсеев потерпела поражение. «Ростов» оказался сильнее (2:1), хотя счет открыли воронежцы.
Наверняка команда Евсеева постарается не ударить в грязь лицом. «Факел» выглядит боевитым коллективом, легко с которым не будет никому.
«Факел» уже зарекомендовал себя командой, способной дать бой кому угодно. Да и тренерская рука Евсеева заметна.
«Сочи»
Прошедший сезон южанам не удался. Зато в новом чемпионате сочинцы постараются выступить куда успешнее.
Состав у команды по именам выглядит не столь грозно. Между тем, «Сочи» уже не раз и не два посрамляли скептиков.
В первом туре нового сезона команда добыла три очка. Дома сочинцам удалось справиться с «Балтикой» (2:0).
Вообще, матчи с воронежцами для команды складываются сложно. Из пяти последних очных поединков «Сочи» добыли две виктории при двух поражениях.
Нет сомнений, что в этом матче гости постараются зацепиться за очки. Сочинцы вполне способны успешно выступить в Кубке.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.45.
На викторию «Факела» дают — 2.76, ничья оценена — в 3.48.
Далеко не факт, что обе команды предстанут в оптимальном кадровом виде, так что
Наш прогноз — Тотал меньше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.13.