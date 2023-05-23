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    Три очка для юных французов?

    Франция (до 17 лет) — Португалия (до 17 лет). Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Чемпионат Европы до 17 лет, 23 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Франция (до 17 лет) — Португалия (до 17 лет)
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    Юные французы
    Франция (до 17 лет) сыграет на своем поле с Португалией (до 17 лет) в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы до 17 лет. Матч пройдет 23 мая, начало — в 16:00 мск. Франция (до 17 лет) — Португалия (до 17 лет): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Франция (до 17 лет)

    Молодые французы традиционно сильны. Вот только стабильности команде явно недостает, но списать сие можно на издержки возраста.

    Турнирная ситуация в группе С такова, что французов устроит и ничья. Разница забитых и пропущенных мячей у «трехцветных» лучше, чем у португальских сверстников.

    В своем последнем поединке команда проиграла. Франция (до 17 лет) ничего не смогла противопоставить немцам (1:3).

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    Матчи с португальской молодежкой для команды проходят традиционно успешно. Из трех очных встреч Франция (до 17 лет) выиграла дважды при одной ничьей.

    Нет сомнений, что в этой встрече французам будет крайне сложно. Тем не менее, играть сугубо на ничью команда точно не станет.

    Португалия (до 17 лет)

    Юные португальцы крайне нестабильны. Португалия (до 17 лет) сейчас занимает 3 место в группе, и теперь должна только побеждать.

    Португалия (до 17 лет) имеет явные проблемы в обороне. В двух матчах чемпионата Европы до 17 лет команда пропустила 5 мячей.

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    • Свой предыдущий поединок команда провела удачно. В матче с шотландскими сверстниками португальцы оказались сильнее (2:1).

    До того Португалия (до 17 лет) уступила немцам (0:4). Причем по игре команда смотрелась крайне неприглядно.

    Юные португальцы наверняка будут действовать первым номером. Кадровые ресурсы у команды качественные, да и соперник отнюдь небезгрешен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Франции (до 17 лет) предлагают — 2.15.

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    На викторию Португалии (до 17 лет) дают — 3.40, ничья оценена — в 3.40.

    Франция (до 17 лет) смотрится сильнее оппонента, и явно будет действовать активно в атаке.

    Наш прогноз — Победа Франции (до 17 лет). Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    Франция (до 17 лет) — Португалия (до 17 лет): прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. Три очка для юных французов?
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