«Карабах»
Эта команда уже обеспечила себе очередное чемпионство. «Карабах» был явно сильнее оппонентов по всем показателям.
Отметим мощную атаку агдамцев, отличившуюся 87 раз. Да и проиграла команда лишь один раз в чемпионате.
В своем последнем поединке команда снова победила. На выезде «Карабах» не оставил никаких шансов «Сабаилу» (0:3).
Матчи с «Сумгаитом» для команды проходят традиционно успешно. Последний раз агдамцы не побеждали соперника 2 года назад.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Карабах» в любом кадровом сочетании представляет собой грозную силу.
«Сумгаит»
Эта команда сражается за выживание, занимая 8 место в таблице. Отрыв от последней вылетающей позиции составляет 4 очка за 2 тура до финиша.
«Сумгаит» имеет проблемы с надежностью тылов. В 34 матчах в воротах команды побывало 66 мячей, и это худший показатель в лиге.
В предыдущем туре команда вновь потерпела поражение. «Сумгаит» дома с разгромным счетом уступил «Сабаху» (0:4).
До того «Сумгаит» уступил еще и «Сабаилу» (1:3). Да и с атакой у команды не ладится: всего 24 забитых мяча в 34 матчах.
«Сумгаит» уж точно будет стараться зацепиться хотя бы за балл. Гости рассчитывают на недооценку себя со стороны чемпиона.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 1.14.
На викторию «Сумгаита» дают — 14.90, ничья оценена — в 7.88.
Оборона «Сумгаита» не выдерживает никакой критики, однако
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.