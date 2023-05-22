«Карабах» сыграет на своем поле с «Сумгаитом» в рамках 35-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 22 мая, начало — в 15:30 мск. «Карабах» — «Сумгаит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Эта команда уже обеспечила себе очередное чемпионство. «Карабах» был явно сильнее оппонентов по всем показателям.

Отметим мощную атаку агдамцев, отличившуюся 87 раз. Да и проиграла команда лишь один раз в чемпионате.

В своем последнем поединке команда снова победила. На выезде «Карабах» не оставил никаких шансов «Сабаилу» (0:3).

Все прогнозы на футбол

Матчи с «Сумгаитом» для команды проходят традиционно успешно. Последний раз агдамцы не побеждали соперника 2 года назад.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. «Карабах» в любом кадровом сочетании представляет собой грозную силу.

«Сумгаит»

Эта команда сражается за выживание, занимая 8 место в таблице. Отрыв от последней вылетающей позиции составляет 4 очка за 2 тура до финиша.

«Сумгаит» имеет проблемы с надежностью тылов. В 34 матчах в воротах команды побывало 66 мячей, и это худший показатель в лиге.

В предыдущем туре команда вновь потерпела поражение. «Сумгаит» дома с разгромным счетом уступил «Сабаху» (0:4).

До того «Сумгаит» уступил еще и «Сабаилу» (1:3). Да и с атакой у команды не ладится: всего 24 забитых мяча в 34 матчах.

«Сумгаит» уж точно будет стараться зацепиться хотя бы за балл. Гости рассчитывают на недооценку себя со стороны чемпиона.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Карабаха» предлагают — 1.14.

На викторию «Сумгаита» дают — 14.90, ничья оценена — в 7.88.

Оборона «Сумгаита» не выдерживает никакой критики, однако хозяева могут допустить банальную недооценку соперника .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.52. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.11.