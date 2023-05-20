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    Остановит ли «Жирона» «Вильярреал»?

    «Жирона» — «Вильярреал». Ставка (к. 2.72) и прогноз на футбол, Примера, 20 мая 2023 года

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    «Жирона» не знает поражений четыре матча кряду
    «Жирона» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 мая, начало — в 15:00 мск. «Жирона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Мая 2023 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 15:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Жирона»

    «Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 48 очков. Эта позиция позволяет играть в Лиге конференций.

    Знаковым событием для каталонской команды стала недавняя победа над мадридским «Реалом» — 4:2.

    Коэффициенты матча Жирона — Вильярреал

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  • 2.803.752.35Бонус$9500
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    Все четыре мяча в ворота королевского клуба забил Валентин Кастельянос, который отличился и в играх против «Севильи» и «Мальорки».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В четырех последних поединков, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив не проиграл и выиграл в трех из них, поэтому находится в отличной форме.

    «Вильярреал»

    «Желтые» закрепились в зоне Лиги Европы. Они находятся на 5-м месте. За прошедшие 34 тура команда набрала 57 очков, одержав 17 побед и 6 раз сыграв вничью.

    В последних трех из четырех туров «Вильярреал» одержал уверенные победы. Были побеждены «Эспаньол» (4:2), «Сельту» (3:1) и «Атлетик» (5:1).

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    • Отставание от «Реал Сосьедада», который идет в зоне Лиги чемпионов, составляет пять очков, так что левантийцы все еще имеют шансы выйти в главный еврокубок.

    В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех победах, поэтому у него неплохая форма и шансы на успех.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Жироны» оценивается в 2,86, ничья — в 3,72.

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    В четырех последних матчах хозяева не проиграли, а в трех из них победили с тотал больше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Жирона» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,72.

    Еще один вариант ставки — «Жирона» забьет первый гол за 2,06, ведь в трех из четырех последних матчей было именно так, и каталонцы при этом играют дома.

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    «Жирона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.72), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Остановит ли «Жирона» «Вильярреал»?
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