«Жирона» сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 мая, начало — в 15:00 мск. «Жирона» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги после 34-х сыгранных матчей, в которых набрала 48 очков. Эта позиция позволяет играть в Лиге конференций.

Знаковым событием для каталонской команды стала недавняя победа над мадридским «Реалом» — 4:2.

Коэффициенты матча Жирона — Вильярреал 1X2Новым игрокам 2.803.752.35Бонус$9500

Все четыре мяча в ворота королевского клуба забил Валентин Кастельянос, который отличился и в играх против «Севильи» и «Мальорки».

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В четырех последних поединков, которые пришлись на Ла Лигу, коллектив не проиграл и выиграл в трех из них, поэтому находится в отличной форме.

«Вильярреал»

«Желтые» закрепились в зоне Лиги Европы. Они находятся на 5-м месте. За прошедшие 34 тура команда набрала 57 очков, одержав 17 побед и 6 раз сыграв вничью.

В последних трех из четырех туров «Вильярреал» одержал уверенные победы. Были побеждены «Эспаньол» (4:2), «Сельту» (3:1) и «Атлетик» (5:1).

Отставание от «Реал Сосьедада», который идет в зоне Лиги чемпионов, составляет пять очков, так что левантийцы все еще имеют шансы выйти в главный еврокубок.

В четырех последних поединках коллектив не знает поражений при трех победах, поэтому у него неплохая форма и шансы на успех.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 2,37. Успех «Жироны» оценивается в 2,86, ничья — в 3,72.

В четырех последних матчах хозяева не проиграли, а в трех из них победили с тотал больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Жирона» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,72.

Еще один вариант ставки — «Жирона» забьет первый гол за 2,06, ведь в трех из четырех последних матчей было именно так, и каталонцы при этом играют дома.