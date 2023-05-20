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    «МЮ» потеряет очки на поле «Борнмута»?

    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.07) и прогноз на АПЛ 20 мая 2023 года

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    В первом круге «МЮ» выиграл у «Борнмута» со счетом 3:0
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Борнмута» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 17:00 мск. «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Мая 2023 года
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    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 36-ти сыгранных матчей, в которых набрал 39 очков.

    Для «Борнмута» оставшиеся матчи уже не имеют никакого значения — ему все-таки удалось сохранить место в элитном дивизионе.

    Коэффициенты матча Борнмут — Манчестер Юнайтед

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    В начале мая «Борнмут» Гари О′Нила проиграл «Челси» и «Кристал Пэлас», пропустив в общей сложности пять мячей.

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    Но перед этим «Борнмут» выиграл четыре из пяти матчей, благодаря чему, собственно, и сумел избежать вылета из АПЛ.

    В контексте предстоящей встречи с «МЮ» есть смысл обратить внимание на то, что «Борнмут» потерпел три поражения в четырех предыдущих матчах на своем поле и при этом пропустил десять мячей.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 35-ти матчах 66 очков.

    Еще не так давно ни у кого не было сомнений в том, что «Манчестер Юнайтед» финиширует в топ-4, но теперь они есть.

    «Красные дьяволы» сами себе придумали проблемы, проиграв не так давно «Брайтону» и «Вест Хэму». К слову, оба поражения — гостевые.

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    • В прошлую субботу команда Эрика тен Хага выиграла на своем поле у «Вулверхэмптона» (2:0).

    «МЮ» потерпел четыре поражения и одержал лишь одну победу в шести предыдущих матчах на выезде. И в гостях «МЮ» пропускает в среднем за игру почти два гола.

    Прогноз и ставка

    На «Борнмут» в этом матче можно поставить за 6.00, ничью букмекеры предлагают за 4.70, а победу «МЮ» — за 1.49.

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    Мотивация станет ключевым фактором в этой игре. Игроки «Борнмута» уже готовятся к отпуску, тогда как «МЮ» в оставшихся матчах будет биться за путевку в Лигу чемпионов.

    Скорее всего, гости наберут важнейшие три очка.

    Ставка — победа «МЮ» с форой (-1,5) за 2.25.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «МЮ» в обоих таймах за 2.07.

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    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. «МЮ» потеряет очки на поле «Борнмута»?
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