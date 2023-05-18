«Лос-Анджелес»
Эта команда начала проводит нынешний чемпионат весьма удачно. Сейчас «Лос-Анджелес» находится на 2 месте в турнирной таблице Западной конференции.
Отставание от лидера конференции «Сиэтл Саундерс» измеряется двумя очками. Зато «Лос-Анджелес» проигрывает реже всех: лишь одна коллизия.
Коэффициенты матча Лос-Анджелес — Спортинг Канзас Сити
В своем предыдущем поединке «Лос-Анджелес» смог добыть три очка. На выезде был бит крепкий «Реал Солт-Лейк» (0:3).
А вот оборонительные порядки «Лос-Анджелес» выглядят относительно монолитно. В 10 матчах пропущено лишь 8 мячей.
«Лос-Анджелес» наверняка постарается как можно скорее найти бреши в обороне соперника. Тем паче, с реализацией у хозяев дела обстоят весьма неплохо — 20 забитых мячей.
«Спортинг Канзас-Сити»
В текущем чемпионате «Спортинг Канзас-Сити» выступает крайне неудачно. Ныне команда занимает последнее 14 место в турнирной таблице Западной конференции.
Вот только с атакой у «Спортинг Канзас-Сити» ситуация крайне сложная. В 11 матчах команда забила лишь 8 мячей.
Свой последний поединок «Спортинг Канзас-Сити» провел удачно. Дома команда сумела одолеть «Миннесоту» (3:0).
Причем эта победа стала для команды только второй в чемпионате. Так что процесс выздоровления медленно, но верно, начат.
Наверняка «Спортинг Канзас-Сити» постарается хотя бы балл в этой встрече. Вот только игра команды выглядит не столь монолитно.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лос-Анджелеса» предлагают — 1.50.
На викторию «Спортинг Канзас-Сити» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.50.
Наш прогноз — Победа «Лос-Анджелеса» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.