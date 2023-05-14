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    «Барса» быстро оформит чемпионство

    «Эспаньол» — «Барселона». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 14 мая 2023 года

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    Роберт Левандовский
    «Эспаньол» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 мая, начало — в 22:00 мск. «Эспаньол» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Мая 2023 года
    Эспаньол
  • Барселона
    •  Эспаньол 22:00 Барселона Барселона
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    «Эспаньол»

    «Эспаньол» сражается за сохранение прописки в Примере. Сейчас команда пребывает на 19 месте в турнирной таблице.

    Каталонцы слишком часто пропускают — 56 мячей. Да и всего лишь 7 побед в 33 матчах — явный показатель имеющихся проблем.

    Коэффициенты матча Эспаньол — Барселона

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    В своем последнем поединке команда вновь не разжилась очками. На выезде «Эспаньол» уступил «Севилье» (3:2).

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    Отставание от спасительной 17 позиции составляет 3 очка. За 5 туров до финиша такой гандикап отыграть вполне возможно.

    «Эспаньол» явно максимально настроится на дерби. В матче первого круга команда добилась почетной ничьей с лидером (1:1).

    «Барселона»

    «Барселоне» остался шаг до желанного чемпионства. Победа в этом поединке гарантирует команде Хави итоговое 1 место.

    Правда, в нынешнем сезоне каталонцы частенько побеждают с натугой. В 33 матчах забито всего 60 мячей.

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    • В минувшем туре команда добыла очередную минимальную викторию. Точный удар Жорди Альбы принес каталонцам победу над «Осасуной».

    А вот прицел у Роберта Левандовского несколько сбился. Поляк пока остановился на отметке 19 мячей, но явно способен на большее.

    «Барселона» уж точно постарается добыть победу в этой встрече. Для Хави очень символично будет де-юре обеспечить титул именно в дерби.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Барселоны» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Эспаньола» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.00.

    «Барселона» постарается как можно быстрее официально обеспечить себе чемпионский титул.

    Наш прогноз — Победа «Барселоны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.00.

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    «Эспаньол» — «Барселона»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.05.2023. Прогнозы на футбол. «Барса» быстро оформит чемпионство
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