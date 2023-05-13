В 36-м туре чемпионата Англии «Челси» примет «Ноттингем Форест». Встреча запланирована на 13 мая и начнется в 17:00 мск. «Челси» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Синие» уже откровенно доигрывают этот неудачный для себя сезон. На данный момент команда из Лондона занимает только 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе столичного коллектива 42 очка.

«Аристократы» на 12 пунктов опережают зону вылета. Конечно, они уже не вылетят, но сам этот факт выглядит печально. Не помогла и смена тренера. Совсем недавно Грэма Поттера у руля команды из Лондона сменил Фрэнк Лэмпард.

Коэффициенты матча Челси — Ноттингем Форест 1X2Новым игрокам 1.504.306.60Бонус$9500

«Челси» также прекратил борьбу в Лиге чемпионов. Лондонская команда дважды уступила мадридскому «Реалу» на стадии четвертьфинала и покинула турнир.

Все прогнозы на АПЛ

В последнем туре коллектив обыграл на выезде «Борнмут» (3:1), чем прервал серию из шести поражений кряду, поэтому, вероятно, приходят в себя.

«Ноттингем Форест»

За 3 тура до конца чемпионата команда ведет отчаянную борьбу за выживание в английской Премьер-лиге. «Ноттингем Форест» занимает 16-е место с отрывом в три балла от зоны вылета.

Команда проваливает нынешний сезон, выиграв всего 8 матчей из 35-ти. Стоит отметить, что «Ноттингем» одна из худших команд по игре в обороне — 65 пропущенных голов.

В самый ответственный момент, когда необходимо бороться за выживание «Ноттингем» переживает сложный период. Команда проиграла 4 матча из последних 6-ти в АПЛ, выиграв у «Брайтона» (3:1) и «Саутгемптона» (4:3).

Тем не менее, коллектив одержал две победы в трех последних поединках при одном поражении, а значит, вероятно, набирает ход в нужный момент.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Ноттингема» оценивается в 6,46, ничья — в 4,33.

В четырех последних поединках гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,84, ведь в четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.