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    Огорчит ли «Челси» «Ноттингем»?

    «Челси» — «Ноттингем Форест». Ставки (к. 1.95) и прогноз на АПЛ, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Ноттингем Форест»
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    «Челси» уже не грозит вылет
    В 36-м туре чемпионата Англии «Челси» примет «Ноттингем Форест». Встреча запланирована на 13 мая и начнется в 17:00 мск. «Челси» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 13 Мая 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 17:00 Ноттингем Форест Ноттингем Форест
  • Ноттингем
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    «Челси»

    «Синие» уже откровенно доигрывают этот неудачный для себя сезон. На данный момент команда из Лондона занимает только 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе столичного коллектива 42 очка.

    «Аристократы» на 12 пунктов опережают зону вылета. Конечно, они уже не вылетят, но сам этот факт выглядит печально. Не помогла и смена тренера. Совсем недавно Грэма Поттера у руля команды из Лондона сменил Фрэнк Лэмпард.

    Коэффициенты матча Челси — Ноттингем Форест

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  • 1.504.306.60Бонус$9500
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    «Челси» также прекратил борьбу в Лиге чемпионов. Лондонская команда дважды уступила мадридскому «Реалу» на стадии четвертьфинала и покинула турнир.

    Все прогнозы на АПЛ

    В последнем туре коллектив обыграл на выезде «Борнмут» (3:1), чем прервал серию из шести поражений кряду, поэтому, вероятно, приходят в себя.

    «Ноттингем Форест»

    За 3 тура до конца чемпионата команда ведет отчаянную борьбу за выживание в английской Премьер-лиге. «Ноттингем Форест» занимает 16-е место с отрывом в три балла от зоны вылета.

    Команда проваливает нынешний сезон, выиграв всего 8 матчей из 35-ти. Стоит отметить, что «Ноттингем» одна из худших команд по игре в обороне — 65 пропущенных голов.

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  • 06/05/2023

    • В самый ответственный момент, когда необходимо бороться за выживание «Ноттингем» переживает сложный период. Команда проиграла 4 матча из последних 6-ти в АПЛ, выиграв у «Брайтона» (3:1) и «Саутгемптона» (4:3).

    Тем не менее, коллектив одержал две победы в трех последних поединках при одном поражении, а значит, вероятно, набирает ход в нужный момент.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Челси», коэффициент на победу которого равен 1,53. Успех «Ноттингема» оценивается в 6,46, ничья — в 4,33.

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    В четырех последних поединках гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 1,84, ведь в четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Челси» — «Ноттингем Форест»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на футбол. Огорчит ли «Челси» «Ноттингем»?
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