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    Сохранит ли «Миллуолл» место в плей-офф?

    «Миллуолл» — «Блэкберн». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Миллуолл» — «Блэкберн»
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    «Миллуолл»
    В понедельник, 8 мая, в заключительном туре английского Чемпионшипа лондонский «Миллуолл» на своем поле примет «Блэкберн». начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Миллуолл» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 08 Мая 2023 года
    Миллуолл
  • Лондон
    •  Миллуолл 17:00 Блэкберн Роверс Блэкберн Роверс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Миллуолл»

    За тур до финиша первого английского дивизиона «Миллуолл» с 68 набранными очками находится в зоне плей-офф, на шестой строке. От седьмой строки отрыв составляет два балла.

    Лондонский коллектив не особо удачно провел свой финишный отрезок, выиграв всего лишь два поединка из восьми последних при двух мировых результатах и аж четырех фиаско.

    Коэффициенты матча Миллуолл — Блэкберн Роверс

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    В минувшем туре «львы» смогли в выездной игре нанести выездное поражение аутсайдера «Блэкпул» со счетом 3:2. Перед этим же они проиграли две встречи подряд, но оба раза с минимальной разницей.

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    На своей арене «Миллуолл» смог выиграть всего лишь два поединка из семи минувших. Еще в этот период он дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» в турнирной таблице Чемпионшипа находится на три строки ниже предстоящего противника, но еще имеет шанс зацепиться за плей-офф, так как отстает от шестой позиции на два очка.

    Риверсайдцы же к этому поединку подходят с 8-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата. В этот неудачный период поровну поделили мировые результаты и поражения.

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    • Стоит отметить, что пять из шести последних игр «бродяги» свели вничью при одном фиаско. В своей последней проведенной встречи они поделили очки на своем поле с «Лутоном» 1:1.

    Вне родных стен «Блэкберн» не побеждает в четырех последних матчах первенства, дважды проиграв за это время при двух мировых. До этого в гостях клуб не уступал на протяжении четырех поединков, выиграв два из них.

    в первом круге этого розыгрыша Чемпионшипа «Блэкберн» дома обыграл «Миллуолл» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне обе игры между этими командами завершились вничью — 0:0 и 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 1.91.

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    На викторию «Блэкберна» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.75.

    В первую очередь от данного поединка стоит ждать обмена голами, ведь гостям нужно играть только на победу, что наверняка скажется на открытом характера матча.

    А что касаемо исхода, то прогнозируем, что победитель не будет определен.

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    «Миллуолл» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. Сохранит ли «Миллуолл» место в плей-офф?
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