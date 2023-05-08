В понедельник, 8 мая, в заключительном туре английского Чемпионшипа лондонский «Миллуолл» на своем поле примет «Блэкберн». начало поединка намечено на 17:00 по мск. «Миллуолл» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миллуолл»

За тур до финиша первого английского дивизиона «Миллуолл» с 68 набранными очками находится в зоне плей-офф, на шестой строке. От седьмой строки отрыв составляет два балла.

Лондонский коллектив не особо удачно провел свой финишный отрезок, выиграв всего лишь два поединка из восьми последних при двух мировых результатах и аж четырех фиаско.

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В минувшем туре «львы» смогли в выездной игре нанести выездное поражение аутсайдера «Блэкпул» со счетом 3:2. Перед этим же они проиграли две встречи подряд, но оба раза с минимальной разницей.

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На своей арене «Миллуолл» смог выиграть всего лишь два поединка из семи минувших. Еще в этот период он дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

«Блэкберн»

«Блэкберн» в турнирной таблице Чемпионшипа находится на три строки ниже предстоящего противника, но еще имеет шанс зацепиться за плей-офф, так как отстает от шестой позиции на два очка.

Риверсайдцы же к этому поединку подходят с 8-матчевой безвыигрышной серией в рамках чемпионата. В этот неудачный период поровну поделили мировые результаты и поражения.

Стоит отметить, что пять из шести последних игр «бродяги» свели вничью при одном фиаско. В своей последней проведенной встречи они поделили очки на своем поле с «Лутоном» 1:1.

Вне родных стен «Блэкберн» не побеждает в четырех последних матчах первенства, дважды проиграв за это время при двух мировых. До этого в гостях клуб не уступал на протяжении четырех поединков, выиграв два из них.

в первом круге этого розыгрыша Чемпионшипа «Блэкберн» дома обыграл «Миллуолл» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне обе игры между этими командами завершились вничью — 0:0 и 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Миллуолла» предлагают — 1.91.

На викторию «Блэкберна» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.75.

В первую очередь от данного поединка стоит ждать обмена голами, ведь гостям нужно играть только на победу, что наверняка скажется на открытом характера матча.

А что касаемо исхода, то прогнозируем, что победитель не будет определен.