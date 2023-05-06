ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «МЮ»Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ» Роберто Де ДзербиСмесь Гвардиолы и Клоппа. Как тренер «Брайтона» Де Дзерби покорил Англию Лионель МессиМесси, Обамеянг, Озил и еще 10 игроков, которые были отстранены своими клубами
  • 23:41
    • «Наполи» не сумел обыграть «Удинезе», но обеспечил себе досрочную победу в Серии А
    Все новости спорта

    «Ахмат» победит «Торпедо»

    «Торпедо» — «Ахмат». Ставки (к. 1.95) и прогноз на РПЛ, 6 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Торпедо Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Ахмат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ахмат»
    В 26-м туре чемпионата России московское «Торпедо» примет грозненский «Ахмат». Встреча запланирована на 6 мая и начнется в 16:30 мск. «Торпедо» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Мая 2023 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •

    «Торпедо»

    «Автозаводцы» уже одной ногой в Первой лиге. Команда из Москвы с большой долей вероятности покинет российскую Премьер-лигу. В настоящий момент столичная команда занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице.

    В активе коллектива из столицы России лишь 13 пунктов. Они на восемь очков отстают от воронежского «Факела», который занимает четырнадцатое место и находится в зоне переходных матчей. Отыграть такое отставание за пять матчей будет крайне сложно.

    Коэффициенты матча Торпедо — Ахмат

    1X2Новым игрокам
  • 3.853.651.93Бонус$9500
    •

    За 25 матчей «Торпедо» смогло лишь 19 раз поразить ворота соперников. Это худший показатель в российском первенстве. В свои же ворота команда Хосепа Клотета пропустила 44 мяча.

    Все прогнозы на РПЛ

    Последние три игры команда из столицы России проиграла. Она уступила «Сочи» (1:3), подмосковным «Химкам» (2:4) и московскому «Спартаку» (1:2). Лишь перед этим торпедовцы смогли добыть победу над воронежским «Факелом» (2:0).

    «Ахмат»

    Команда из Грозного продолжает претендовать на пятерку сильнейших в текущем сезоне. В настоящий момент грозненцы занимают пятое место в турнирной Российской премьер-лиги. В активе «ахматовцев» 40 очков.

    Подопечные Сергея Ташуева уже не смогут подняться выше и догнать «Зенит», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Задачей команды является сохранить пятую позицию, поскольку следом наступают «Краснодар», «Динамо» и «Оренбург».

    «Ахмат» покинул Кубок России, уступив «Краснодару», а в чемпионате страны грозненская команда провела 25 матчей, в которых забила 36 мячей, а пропустила — 33.

  • Финишная прямая РПЛ. ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» в битве за серебро
  • Рассказываем об оставшихся интригах завершающего отрезка чемпионата России по футболу
  • 02/05/2023

    • В последней игре «Ахмат» проиграл ЦСКА (1:3), а до этого у команды была серия из пяти матчей без поражений. Грозненцы переиграли «Сочи» (1:0), «Урал» (2:0) и «Крылья Советов» (1:0), а также сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ахмата» предлагают 1.95.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Торпедо» дают 3.85, ничья оценена в 3.60.

    Наши прогноз и ставка — победа «Ахмата».

    Также поставим на то, что обе команды в этом поединке отметятся голами.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Даллас — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Алькарас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Андижан — Согдиана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Ислочь — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гамбург — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Арминия — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Перуджа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Шемрок Роверс — Богемиан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Алавес — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ахмат» победит «Торпедо»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры