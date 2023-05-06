В 26-м туре чемпионата России московское «Торпедо» примет грозненский «Ахмат». Встреча запланирована на 6 мая и начнется в 16:30 мск. «Торпедо» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Автозаводцы» уже одной ногой в Первой лиге. Команда из Москвы с большой долей вероятности покинет российскую Премьер-лигу. В настоящий момент столичная команда занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице.

В активе коллектива из столицы России лишь 13 пунктов. Они на восемь очков отстают от воронежского «Факела», который занимает четырнадцатое место и находится в зоне переходных матчей. Отыграть такое отставание за пять матчей будет крайне сложно.

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За 25 матчей «Торпедо» смогло лишь 19 раз поразить ворота соперников. Это худший показатель в российском первенстве. В свои же ворота команда Хосепа Клотета пропустила 44 мяча.

Все прогнозы на РПЛ

Последние три игры команда из столицы России проиграла. Она уступила «Сочи» (1:3), подмосковным «Химкам» (2:4) и московскому «Спартаку» (1:2). Лишь перед этим торпедовцы смогли добыть победу над воронежским «Факелом» (2:0).

«Ахмат»

Команда из Грозного продолжает претендовать на пятерку сильнейших в текущем сезоне. В настоящий момент грозненцы занимают пятое место в турнирной Российской премьер-лиги. В активе «ахматовцев» 40 очков.

Подопечные Сергея Ташуева уже не смогут подняться выше и догнать «Зенит», «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. Задачей команды является сохранить пятую позицию, поскольку следом наступают «Краснодар», «Динамо» и «Оренбург».

«Ахмат» покинул Кубок России, уступив «Краснодару», а в чемпионате страны грозненская команда провела 25 матчей, в которых забила 36 мячей, а пропустила — 33.

В последней игре «Ахмат» проиграл ЦСКА (1:3), а до этого у команды была серия из пяти матчей без поражений. Грозненцы переиграли «Сочи» (1:0), «Урал» (2:0) и «Крылья Советов» (1:0), а также сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и «Спартаком» (0:0).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ахмата» предлагают 1.95.

На викторию «Торпедо» дают 3.85, ничья оценена в 3.60.

Наши прогноз и ставка — победа «Ахмата».

Также поставим на то, что обе команды в этом поединке отметятся голами.