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    В Ярославле состоится голевой обмен

    «Шинник» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Первая лига, 6 мая 2023 года

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    «Шинник»
    «Шинник» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 мая, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Мая 2023 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 16:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
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    «Шинник»

    Эта команда весной заметно просела в плане игры и результатов. Ярославцы откатились на 10 строчку в таблице, уже ни на что не претендуя.

    Совсем недавно команда лишилась творца своих успехов Вадима Евсеева. Наставник покинул ярославский клуб.

    В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. На выезде «Шинник» не сумел переиграть проблемный «Велес» (1:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» выиграл 2 раза при одном поражении.

    «Шинник» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Ярославцы еще способны на небольшой подъем в таблице.

    «Волгарь»

    «Волгарь» борется за попадание в зону стыков. Отставание от заветной 4 позиции составляет 1 балл, да и идущий выше «Енисей» угодил в непростой период.

    Астраханцы не проигрывают уже на протяжении 2 месяцев. Вот только и с ничьими команда явно зачастила, хотя некоторые из них пришлись на матчи с лидерами лиги.

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    • Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Волгарь» на выезде расписал мировую с КАМАЗом (2:2).

    До того астраханцы переиграли «Велес» (2:1). Да и вообще, сейчас команда по игре выглядит вполне прилично.

    Астраханцы явно едут в Ярославль за очками. Тем паче, соперник уже давно потерял турнирную мотивацию и попросту доигрывает сезон.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.66.

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    На викторию «Волгаря» дают — 2.79, ничья оценена — в 2.93.

    Астраханцы несутся в зону стыков, и наверняка будут максимально активны у ворот соперника, которому тоже палец в рот не клади.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа «Волгаря» за 2.79.

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    «Шинник» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 06.05.2023. Прогнозы на футбол. В Ярославле состоится голевой обмен
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