«Шинник»
Эта команда весной заметно просела в плане игры и результатов. Ярославцы откатились на 10 строчку в таблице, уже ни на что не претендуя.
Совсем недавно команда лишилась творца своих успехов Вадима Евсеева. Наставник покинул ярославский клуб.
В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. На выезде «Шинник» не сумел переиграть проблемный «Велес» (1:1).
Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» выиграл 2 раза при одном поражении.
«Шинник» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Ярославцы еще способны на небольшой подъем в таблице.
«Волгарь»
«Волгарь» борется за попадание в зону стыков. Отставание от заветной 4 позиции составляет 1 балл, да и идущий выше «Енисей» угодил в непростой период.
Астраханцы не проигрывают уже на протяжении 2 месяцев. Вот только и с ничьими команда явно зачастила, хотя некоторые из них пришлись на матчи с лидерами лиги.
Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Волгарь» на выезде расписал мировую с КАМАЗом (2:2).
До того астраханцы переиграли «Велес» (2:1). Да и вообще, сейчас команда по игре выглядит вполне прилично.
Астраханцы явно едут в Ярославль за очками. Тем паче, соперник уже давно потерял турнирную мотивацию и попросту доигрывает сезон.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.66.
На викторию «Волгаря» дают — 2.79, ничья оценена — в 2.93.
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа «Волгаря» за 2.79.