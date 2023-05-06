«Шинник» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 мая, начало — в 16:00 мск. «Шинник» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шинник»

Эта команда весной заметно просела в плане игры и результатов. Ярославцы откатились на 10 строчку в таблице, уже ни на что не претендуя.

Совсем недавно команда лишилась творца своих успехов Вадима Евсеева. Наставник покинул ярославский клуб.

В своем предыдущем поединке команда добыла один балл. На выезде «Шинник» не сумел переиграть проблемный «Велес» (1:1).

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Волгарем» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Шинник» выиграл 2 раза при одном поражении.

«Шинник» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Ярославцы еще способны на небольшой подъем в таблице.

«Волгарь»

«Волгарь» борется за попадание в зону стыков. Отставание от заветной 4 позиции составляет 1 балл, да и идущий выше «Енисей» угодил в непростой период.

Астраханцы не проигрывают уже на протяжении 2 месяцев. Вот только и с ничьими команда явно зачастила, хотя некоторые из них пришлись на матчи с лидерами лиги.

Свой последний поединок команда провела не столь продуктивно. «Волгарь» на выезде расписал мировую с КАМАЗом (2:2).

До того астраханцы переиграли «Велес» (2:1). Да и вообще, сейчас команда по игре выглядит вполне прилично.

Астраханцы явно едут в Ярославль за очками. Тем паче, соперник уже давно потерял турнирную мотивацию и попросту доигрывает сезон.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шинника» предлагают — 2.66.

На викторию «Волгаря» дают — 2.79, ничья оценена — в 2.93.

Астраханцы несутся в зону стыков , и наверняка будут максимально активны у ворот соперника, которому тоже палец в рот не клади.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.04. Еще вариант для ставки — Победа «Волгаря» за 2.79.