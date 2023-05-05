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    «Арминия» продолжит борьбу за выживание

    «Арминия» — «Гройтер Фюрт». Ставка (к. 2.38) и прогноз на вторую Бундеслигу 5 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Гройтер Фюрт»
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    «Арминия»
    «Арминия» примет «Гройтер Фюрт» в матче 31-го тура второй Бундеслиги. Начало встречи в 19:30 мск. «Арминия» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 05 Мая 2023 года
    Арминия
  • Билефельд
    •  Арминия 19:30 Гройтер Фюрт Гройтер Фюрт
  • Фюрт
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    «Арминия»

    Команда ведет борьбу за выживание во второй Бундеслиге. «Арминия» занимает 16-е место и отстает от спасительной 15-й строчки лишь на 2 балла.

    За 4 тура до конца чемпионата «Арминия» еще имеет все шансы сохранить прописку в чемпионате. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне у команды беда с обороной, 54 пропущенных в 30-и матчах — это второй результат с конца в лиге.

    Коэффициенты матча Арминия — Гройтер Фюрт

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    «Арминии» сложно претендовать на выживание, если команда не набирает очки. В последних 5-и встречах команда выиграла только «Хольштайн» (3:2), трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

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    За этот период «Арминия» пропустила 13 голов при 9-и забитых. Команда также не лучшим образом выступает на своем поле, занимая 16-е место в лиге по этому показателю.

    Несмотря на это, «Арминия» проиграла только 2 матча из последних 5-и на своем поле.

    «Гройтер Фюрт»

    Команда находится в относительной безопасности от зоны вылета из второй Бундеслиги, но расслабляться точно не стоит. «Гройтер Фюрт» занимает 12-е место в турнирной таблице и отстает от «красной» зоны на 7 очков.

    Примечательно, что в случае поражения «Гройтер Фюрт» будет опережать зоны вылета лишь на 4 очка, ведь предстоящий соперник «Арминия» как раз находится на границе.

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    • В последних 5-и турах «Гройтер Фюрт» выступает не очень стабильно. Команда проиграла 3 матча и дважды победила. За этот период «Гройтер Фюрт» забил 6 голов при 8-и пропущенных. В последних двух матчах команда не смогла забить ни одного гола.

    «Гройтер Фюрт» ужасно выступает в гостях. Команда занимает предпоследнее место в лиге по этому показателю, имея на своем счету только две победы из 15-и гостевых встреч.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом «Арминию», коэффициент на победу которого равен 2.38. Успех «Гройтера Фюрта» оценивается в 2.85, ничья — в 3.50.

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    У обеих команд есть сверхмотивация победить. Можно предположить, что хозяева забьют несколько голов и выиграют игру, сохранив шансы на спасение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Арминии» за 2.38.

    Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Арминии» 1.5 больше за 2.09.

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    «Арминия» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 05.05.2023. Прогнозы на футбол. «Арминия» продолжит борьбу за выживание
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