«Арминия» примет «Гройтер Фюрт» в матче 31-го тура второй Бундеслиги. Начало встречи в 19:30 мск. «Арминия» — «Гройтер Фюрт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

Команда ведет борьбу за выживание во второй Бундеслиге. «Арминия» занимает 16-е место и отстает от спасительной 15-й строчки лишь на 2 балла.

За 4 тура до конца чемпионата «Арминия» еще имеет все шансы сохранить прописку в чемпионате. Стоит отметить, что в нынешнем сезоне у команды беда с обороной, 54 пропущенных в 30-и матчах — это второй результат с конца в лиге.

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«Арминии» сложно претендовать на выживание, если команда не набирает очки. В последних 5-и встречах команда выиграла только «Хольштайн» (3:2), трижды проиграла и однажды сыграла вничью.

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За этот период «Арминия» пропустила 13 голов при 9-и забитых. Команда также не лучшим образом выступает на своем поле, занимая 16-е место в лиге по этому показателю.

Несмотря на это, «Арминия» проиграла только 2 матча из последних 5-и на своем поле.

«Гройтер Фюрт»

Команда находится в относительной безопасности от зоны вылета из второй Бундеслиги, но расслабляться точно не стоит. «Гройтер Фюрт» занимает 12-е место в турнирной таблице и отстает от «красной» зоны на 7 очков.

Примечательно, что в случае поражения «Гройтер Фюрт» будет опережать зоны вылета лишь на 4 очка, ведь предстоящий соперник «Арминия» как раз находится на границе.

В последних 5-и турах «Гройтер Фюрт» выступает не очень стабильно. Команда проиграла 3 матча и дважды победила. За этот период «Гройтер Фюрт» забил 6 голов при 8-и пропущенных. В последних двух матчах команда не смогла забить ни одного гола.

«Гройтер Фюрт» ужасно выступает в гостях. Команда занимает предпоследнее место в лиге по этому показателю, имея на своем счету только две победы из 15-и гостевых встреч.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Арминию», коэффициент на победу которого равен 2.38. Успех «Гройтера Фюрта» оценивается в 2.85, ничья — в 3.50.

У обеих команд есть сверхмотивация победить. Можно предположить, что хозяева забьют несколько голов и выиграют игру, сохранив шансы на спасение.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Арминии» за 2.38.

Еще один вариант ставки — Индивидуальный тотал «Арминии» 1.5 больше за 2.09.