4 мая в Бильбао «Атлетик» примет «Бетис» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 мск. «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетик»

Для «басков» эта игра очень важна. Они могут подняться на 6-е место и занять позицию в зоне Лиги конференций. Вдобавок им нужно выиграть, чтобы набрать очки после ничьи и поражения. Клуб занимает 7-е место с 47 очками.

В прошлом туре хозяева разошлись миром с «Мальоркой». Встреча завершилась ничьей 1:1. Туром ранее команда проиграла «Севилье» 0:1 на своем поле.

Коэффициенты матча Атлетик — Бетис 1X2Новым игрокам 1.673.805.20Бонус$9500

Ранее «Атлетик» сумел одолеть в родных стенах «Реал Сосьедад» (2:0) и победил «Альмерию» (2:1).

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Травмированы Икер Муниаин и Андер Капа. Под вопросом Иньиго Мартинес.

«Бетис»

Гости опережают соперника на два пункта. Они идут 6-ми в таблице с 49 набранными баллами. При этом команда Мануэля Пеллегрини выиграла только один матч из пяти последних.

В турнире «Бетис» не выигрывает на протяжении трех туров. «Бело-зеленые» уступили в битве с «Осасуной» (2:3) и пропустили 4 безответных мяча от «Барселоны».

Также была нулевая ничья с «Реал Сосьедадом». Это был единственный раз, когда гости за месяц сохранили свои ворота сухими. Так они проиграли даже «Кадису» (0:2).

Травмированы Луис Фелипе, Набиль Фекир, Хоакин. Эдгар Гонсалес пропустит игру из-за красной карточки. Может не сыграть Борха Иглесиас. Под вопросом Юссуф Сабали.

Прогноз и ставки

«Атлетик» фаворит за 1.71. На «Бетис» предлагают коэффициент 5.00. Ничья оценена котировкой 3.95.

«Атлетик» и «Бетис» могут провести скромный по голам поединок. В трех из четырех случаев забивалось не более одного гола.

В данном случае есть смысл поставить на тотал матча меньше 2 за 2.65.

«Атлетик» выиграл 3 из 5 матчей Примеры. Он будет принимать на своем поле. У него огромная мотивация и меньше кадровых потерь. Хозяева выиграют матч.