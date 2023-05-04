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    Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?

    «Атлетик» — «Бетис». Ставки (к. 2.65) и прогноз на Примеру 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетик» — «Бетис»
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    Нико Уильямс
    4 мая в Бильбао «Атлетик» примет «Бетис» в матче 33-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 23:00 мск. «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Мая 2023 года
    Атлетик
  • Бильбао
    •  Атлетик 23:00 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Атлетик»

    Для «басков» эта игра очень важна. Они могут подняться на 6-е место и занять позицию в зоне Лиги конференций. Вдобавок им нужно выиграть, чтобы набрать очки после ничьи и поражения. Клуб занимает 7-е место с 47 очками.

    В прошлом туре хозяева разошлись миром с «Мальоркой». Встреча завершилась ничьей 1:1. Туром ранее команда проиграла «Севилье» 0:1 на своем поле.

    Коэффициенты матча Атлетик — Бетис

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  • 1.673.805.20Бонус$9500
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    Ранее «Атлетик» сумел одолеть в родных стенах «Реал Сосьедад» (2:0) и победил «Альмерию» (2:1).

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    Травмированы Икер Муниаин и Андер Капа. Под вопросом Иньиго Мартинес.

    «Бетис»

    Гости опережают соперника на два пункта. Они идут 6-ми в таблице с 49 набранными баллами. При этом команда Мануэля Пеллегрини выиграла только один матч из пяти последних.

    В турнире «Бетис» не выигрывает на протяжении трех туров. «Бело-зеленые» уступили в битве с «Осасуной» (2:3) и пропустили 4 безответных мяча от «Барселоны».

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    • Также была нулевая ничья с «Реал Сосьедадом». Это был единственный раз, когда гости за месяц сохранили свои ворота сухими. Так они проиграли даже «Кадису» (0:2).

    Травмированы Луис Фелипе, Набиль Фекир, Хоакин. Эдгар Гонсалес пропустит игру из-за красной карточки. Может не сыграть Борха Иглесиас. Под вопросом Юссуф Сабали.

    Прогноз и ставки

    «Атлетик» фаворит за 1.71. На «Бетис» предлагают коэффициент 5.00. Ничья оценена котировкой 3.95.

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    «Атлетик» и «Бетис» могут провести скромный по голам поединок. В трех из четырех случаев забивалось не более одного гола.

    В данном случае есть смысл поставить на тотал матча меньше 2 за 2.65.

    «Атлетик» выиграл 3 из 5 матчей Примеры. Он будет принимать на своем поле. У него огромная мотивация и меньше кадровых потерь. Хозяева выиграют матч.

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    «Атлетик» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Атлетик» в зону Лиги конференций?
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