«Тулуза» сыграет на своем поле с «Лансом» в рамках 33-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 мая, начало — в 22:00 мск. «Тулуза» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тулуза»

За 6 туров до конца чемпионата команда находится в середине турнирной таблицы, занимая 13-е место. «Тулуза» находится в комфортном расстоянии от зоны вылета — 9 баллов.

Команда наверняка сохранит прописку в Лиге 1, но игра «Тулузы» оставляет желать лучшего. Команда довольно много пропускает — 54 гола в 32-х встречах при 48-и забитых.

Несмотря на это, «Тулуза» проводит отличный отрезок. За последние 5 матчей команда проиграла лишь одну встречу с «Лионом» (1:2), а в остальных 4-х встречах одержала победу.

Все прогнозы на Лигу 1

29 апреля команда разгромила «Нант» (5:1) в финале Кубка Франции и стала обладателем трофея. В последнее время «Тулуза» испытывает проблемы с командами из верхней части турнирной таблицы, проиграв «Марселю» (0:2) и «Лиону».

«Ланс»

Команда входит в тройку лидеров французского чемпионата с 66-ю очками в активе. До недавнего времени «Ланс» мог претендовать на 1-ю строчку, обогнав ПСЖ, но команда забуксовала.

«Ланс» проиграл всего 4 матча из 32-х в нынешнем сезоне при 19-и победах. Команда прекрасно играет в обороне, пропустив всего 25 голов — это лучший результата в лиге. К примеру, у ПСЖ 34 пропушенных мяча.

В последнее время «Ланс» вернулся в свою привычную форму. За последние 7 матчей команда проиграла лишь ПСЖ (1:3), выиграла 5 раз и однажды сыграла вничью. В последнем туре «Ланс» разгромил «Монако» (3:0).

Стоит отметить, что команда отлично играет на чужом поле, проиграв всего 3 матча из 16-и в нынешнем сезоне. «Ланс» пропустил всего 14 мячей на чужом поле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ланса» предлагают — 1.79.

На викторию «Тулузы» дают — 4.30, ничья оценена — в 4.00.

«Ланс» выступает очень мощно в последнее время. Можно предположить, что «Тулуза» не сможет противостоять гостям.

Наш прогноз — Тотал 3 больше. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Победа «Ланса» за 1.79.